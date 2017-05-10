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炎亞綸開砲有聲音引導？唐綺陽噹：你通靈少年

2017/05/10 07:30

炎亞綸參加唐綺陽主持的《唐綺陽談星室》直播節目，兩人相談甚歡。（翻攝自Yahoo TV）〔記者吳志偉／台北報導〕炎亞綸昨天（9日）參加唐綺陽主持的Yahoo TV《唐綺陽談星室》直播節目，才現身不久，線上同時觀賞人數就高達約4.5萬人，打破節目紀錄。

　由於節目是中午時段開播，炎亞綸先是表示自己早餐吃得相當豐盛，有2份蛋餅、1份土司及鮮奶茶，讓唐綺陽驚呼：「早餐可以這樣吃嗎？所以你都比較節制在晚餐？」沒想到炎亞綸竟直接吐槽她：「最近也沒有節制，因為我看了妳，覺得妳很輕鬆自在。」

炎亞綸時常對演藝圈提出諫言，被稱作「炎P」。（翻攝自炎亞綸臉書）唐綺陽不好意思的透露，其實炎亞綸有一直約自己一起去運動，但原本想等身材好一點的時候再去，卻被他糾正：「妳不運動身材永遠不會好！」她也擔心運動時會被別人一直盯看，此時炎亞綸再噹：「不會，誰管妳啊！」並提到自己曾在工作的2小時空檔時間衝去健身房運動，因為運動完又要接著再去工作，所以臉上有帶妝，結果被網友疑「運動還要化妝」，他氣得怒嗆網友：「關你什麼事啊？我是工作跟工作中間去的，你可以嗎？拜託咧～」展現出有話直說的真性情。

唐綺陽鐵口直斷，有「國師」封號。（翻攝自唐綺陽臉書）炎亞綸向來敢說敢言，被網友封作「炎P」，節目上，唐綺陽說自己有時講話會讓經紀人捏一把冷汗，不過他倒是不以為意的笑說：「我的公司還好了，也不知道是麻木了還是怎樣。」唐綺陽再問他：「你當初應該不是有意識這樣做的？」他則回答：「就有一個聲音引導我要去那邊。」換成唐綺陽反擊：「你也是通靈少年囉！」炎亞綸這才表示：「一路上很多人會勸阻我，說這樣說會很辛苦。」一旁唐綺陽則補充：「連我都勸阻，我跟他說，亞綸啊！我們天蠍座這一年會有一點倒楣，你要不要小心一點。」

　兩人相談甚歡，有網友建議不如請炎亞綸當助理主持人，他立馬舉雙手贊成：「我願意！」唐綺陽則沒好氣地說：「有沒有搞錯！他來的話，我才要當助理主持人！」

節目連結：https://tw.video.yahoo.com/ent-jessetang/

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