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高克威「假人頭」再亂入 李易虧謝承均「金鐘影帝」

2017/05/10 08:08

高克威和顏巧苓猶如苦命鴛鴦，兩人深情從後環抱劇照。（翻攝自謝承均臉書）〔娛樂頻道／台北報導〕8點檔《甘味人生》不設限，謝承均飾演高克威一角為躲避反派搞出炸死一招，事前所製造的「假人頭」引網友噴笑，不過謝承均在臉書上則表示「很認真看待劇情」；但好友李易反倒Kuso謝承均，把謝承均和林玟誼深情劇照植入「高克威假人頭」，又再度讓網友議論噴笑。

李易10日凌晨在臉書上Kuso謝承均和林玟誼深情劇照，更大虧謝承均和林玟誼絕對是「金鐘影后影帝」，文中先是安慰他們辛苦了，再嘲笑昨日高克威假人頭事件，只見林玟誼在戲中從後環抱謝承均，搭配痛苦的眼淚和表情，本想產生憐惜之意，但一看到「高克威假人頭」亂入，便會不由自主大笑，李易也表示「雖然深情，但我真的大笑」，此文一Po果然引起大批網友討論留言「這部戲真的創造很多奇蹟」。

李易把謝承均和林玟誼深情劇照植入「高克威假人頭」。（翻攝自李易臉書）高克威汗顏巧苓這對苦命鴛鴦，墜落無止盡的輪迴，林玟誼所飾演的顏巧苓血光之災之多，還得無數次的被綁架等待被救，然而謝承均所飾演的高克威一角也是衰事纏身，一下子精神出狀況、一下子入獄服刑，出獄後還得拯救被綁架多次的愛妻顏巧苓，命運多舛令人感到相當不捨，幾乎可出《甘味人生》番外篇之拯救巧苓大作戰。

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