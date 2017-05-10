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（影音）「異形之父」再度出手 人體內竄XX畫面驚悚

2017/05/10 07:45

《異形》系列電影裡，人體竄出異形的畫面堪稱經典。（福斯提供）〔記者吳琬婷／綜合報導〕《異形》系列最新續集《異形：聖約》由導演雷利史考特回歸執導，誓言將重現驚悚刺激的感官體驗，新的一集不僅有人體竄出異形的經典片段，血腥程度也再升級，肚破腸流、開胸剖腹的畫面也血淋淋地呈現在觀眾眼前，讓熱愛驚悚片影迷直呼過癮。

該片男主角由麥可法斯賓達再續前緣，這次更首次挑戰一人分飾兩角，分別是「普羅米修斯號」的唯一倖存者、生化機器人大衛，以及「聖約號」上的新一代生化機器人瓦特，麥可不僅有自己對打自己的動作場面，還有令人遐想的曖昧兄弟情愫，是片中是關鍵劇情。

片中異形怪物的面貌驚悚駭人。（福斯提供）另外，全新的卡司陣容更延攬詹姆斯法蘭科、比利克魯德普等人，而女主角凱薩琳華特斯頓更是被讚為具有當年雪哥妮薇佛的「蕾普利」架勢。

除了演員有看頭，該片的異形怪物翻陳出新，將以更驚悚駭人且多變的面貌示人，寄生人類與進化的過程絕對讓觀眾直呼噁心；至於神秘星球的景色，劇組特別遠赴紐西蘭南島拍攝，營造深山峭壁、花草茂盛的靜謐視覺效果，觀眾將隨角色開啟一場絕美且戰慄的太空之旅。《異形：聖約》今在台上映。

麥可法斯賓達在《異形：聖約》中一人分飾兩角，挑戰演技。（福斯提供）《異形：聖約》裡神秘星球的景色絕美。（福斯提供）

相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

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