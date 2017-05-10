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台獨扯上林奕含 郭冠英瞎扯被電翻

2017/05/10 07:12

郭冠英與《新台灣加油》連線，被電到翻掉。（翻攝三立新聞台）〔記者曾德蓉／台北報導〕才女作家林奕含自縊身亡，補教名師陳星遭指稱為狼師，前新聞局駐外官員郭冠英昨連線三立《新台灣加油》，力挺陳星，認為「只有台獨才會殺人、放火、強姦」，陳星曾與「白狼」張安樂合照，必定是個正人君子，神邏輯被全場來賓電翻。

立委王定宇、林俊憲等在節目中與郭冠英輪番舌戰，王定宇質疑「你不認識女的、你也不認識男的，就只看到一個統的，今天是一個爸爸一個媽媽、他的孩子，承受極大的壓力，失去了生命，只留下文字做控訴，你說台南的女兒都渴望被這樣誘姦，你什麼東西，什麼玩意兒啊？」

對於這段指控，郭冠英氣勢弱掉，僅反問：「你是在上三立的節目，還是在上大愛的節目啊？」主持人廖筱君反問，「台南的女兒就比較不能夠侵犯，這什麼意思？」郭冠英則解釋：「台南的女兒是賴清德講的，不是我講的，如果一個人被性侵了，不管他是台南的台北的，我們都應該由法律來關切處理這件事情，為什麼賴清德要強調台南女兒？」

王定宇聽完他的反擊後，更加不屑，冷冷地說：「你既沒有膽量承認，又人云亦云，加上邏輯不通，不過你能夠在台灣活著，見證台灣的偉大，因為台灣可以容許你這樣的人。」

最後由姚立明補槍，他在節目中途被cue與郭冠英舌戰，一度表示：「我不想跟他對話，因為這是沒意義的事情」，在剖析林奕含事件前甚至說：「我剛剛不跟他對話，他根本是生病的人。郭冠英是故意的，他自從退休金被沒收後，你把他當作一個不成熟的人，他想惹大家生氣，他就滿足了，其實我蠻可憐這些人的。」

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