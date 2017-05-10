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我的老天鵝！《雷神3》導演暗示女神將回歸

2017/05/10 07:34

索爾（左）和珍佛斯特究竟還有沒有機會再續前緣？影迷相當關心。（翻攝自網路）〔記者許世穎／綜合報導〕由漫威影業推出的強檔續集《雷神索爾3：諸神黃昏》（Thor: Ragnarok），將於今年上映。早在拍攝初期，就已證實前兩集女主角娜塔莉波曼將不會出現在電影之中，因此盛傳索爾和他深愛的「珍福斯特」已說掰掰。不過該片導演泰卡瓦提提日前在推特上的推文似乎暗示，娜塔莉波曼將回歸《雷神3》！

泰卡瓦提提6日在推特上發布娜塔莉波曼手拿盆栽的兩張照片，一張是她在處女作《終極追殺令》的劇照，另一張則是《女孩第一名》她大腹便便的劇照，並留言「Heed the signs」（注意標誌），並且標註#諸神黃昏。除了導演推文，上周「浩克」馬克魯法洛也分享了他帶著動態捕捉面膜的照片，因此傳出《雷神3》正在補拍，也許娜塔莉波曼也有機會在補拍的劇情中回歸？

泰卡瓦提提在推特上發布兩張娜塔莉波曼手拿盆栽的照片，相當耐人尋味。（翻攝自泰卡瓦提提推特）不過由於導演泰卡瓦提提本身就是一個相當有想法的導演，外媒猜測，可能性之一是導演拍攝時提出了新的想法，使娜塔莉飾演的「珍」可以回歸劇情主線；可能性之二則是她大腹便便的劇照，也許暗示珍懷了雷神的小孩；可能性之三則是因為漫威的《星際異攻隊2》正在上映，導演只是藉由娜塔莉拿著盆栽的照片暗示未來「葛魯特」會和「索爾」在漫威宇宙中相會。

不過到底真相為何，可能要等看了10月26日在台上映的《雷神索爾3：諸神黃昏》，才會知道答案。本集劇情描述索爾的故鄉阿斯嘉以及雷神之槌，都被「冥后」赫拉毀滅，更讓他淪為階下囚，受困平行宇宙之中，他必須試圖回到原本的宇宙，阻止這一切發生。但在這之前，他必須要在競技場展開對決，對手卻是他在「復仇者聯盟」裡「工作上的朋友」浩克。

導演泰卡瓦提提為《雷神索爾3：諸神黃昏》注入不同風格，左為克里斯漢斯沃。（翻攝自IG）

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