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僅來台灣場 T-ARA退出成員拒出席香港日本演唱會

2017/05/09 22:22

南韓女團「T-ARA」也無法逃脫解散命運。（翻攝自OSEN）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團「T-ARA」儘管已經洗白「霸凌」惡名，但由於今年就面臨合約到齊，因此寶藍和昭妍遂決定於15日約滿後離開，其餘4名成員也僅續約到年底。而近日，「T-ARA」的經紀公司「MBK娛樂」更出面痛斥寶藍和昭妍「沒禮貌」，單方面表示不出席日後香港和日本的演唱會。

「T-ARA」的大姐寶藍。（翻攝自OSEN）

昨日，「MBK娛樂」透露，由於寶藍和昭妍的合約15日就到齊，因此兩人決定不出席20日以及24日的香港和日本演唱會，等於13日的台灣演唱會真的是6人合體的最後絕響。不過，「MBK娛樂」對於兩人的作法相當不以為然，直呼如此等於是違背與海外的粉絲約定，也害經紀公司與主辦單位遭受很大的損失，況且行程是早早在合約到齊的數月前就定好的，這樣做很沒禮貌。

「T-ARA」的主唱昭妍。（翻攝自OSEN）

事實上，雖然寶藍和昭妍早就決定不續約，但原本6人還預計要於6月一同推出最後一張專輯，且還要在解散前錄製實境節目，未料幾天前寶藍和昭妍突然決定不參加後續行程，導致其餘成員重新得替新專輯錄音，也令許多粉絲相當錯愕。

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