愷樂筋肉派男友曝光！ 藏愛5年傳好事近

愷樂（右）2年前曾經在Instagram與Ken先後抱著同一隻小狗拍照。（合成圖，取自Ken、愷樂Instagram）

〔記者吳志偉／台北報導〕愷樂出道13年，曾與李沛旭、羅志祥傳出緋聞，今年3月她在代言活動上自曝「有不錯的對象在交朋友」，不過其實對方正是交往5年的筋肉派男友Ken，兩人還曾多次約會被目擊。

愷樂（右）2年前曾經與男友Ken在同一面窗簾拍照，當時Ken還戴著一頂她最喜歡的Hello Kitty帽子。（合成圖，取自Ken、愷樂Instagram）

據《鏡週刊》報導，日前愷樂被直擊與友人歡唱，同行的除了有西瓜哥哥李岳、嫁入豪門的小蜜桃朱安禹等昔日戰友，男友Ken則在旁默默守護，而能被愷樂帶到老同事面前，足以可見戀情已經受到認同。

西瓜哥哥（左2）4月20日曾在臉書PO出與愷樂（左起）、王心凌和小蜜桃的KTV聚會照片，其實當晚愷樂的男友Ken也在場。（翻攝自西瓜哥哥臉書）

4月20日凌晨，愷樂和李岳等人走出位於台北市忠孝東路的KTV，道別後愷樂在李岳護送下獨自搭乘計程車離去。當晚愷樂便在臉書放上和小蜜桃與西瓜哥哥的合照，並寫下：「有一種友情叫水果和昆蟲」，其實當晚愷樂的男友Ken也在場，合照可能就是由他為女友掌鏡。

愷樂卸下兒童節目蝴蝶姐姐身份，現在轉型成性感女神。（翻攝自愷樂臉書）

週刊指出，愷樂與Ken透過球星毛加恩介紹下擦出愛火，Ken一身結實肌肉、手上還有大片刺青，長相符合愷樂中意的「壞男人」標準，兩人交往雖然低調，卻不時在社群網站上被抓包兩人戴著同款帽子、或抱同隻狗入鏡的照片，甚至被媒體拍到一前一後進入同棟房子。

愷樂筋肉男友Ken。（翻攝自Ken Instagram）

日前愷樂在代言的內衣活動上透露有不錯的對象，還說：「對方是圈外人，我們認識很多年了，他的貼心很感動我，例如天氣冷了會叮嚀我多穿衣服！」比對之下，筋肉Ken似乎已浮出水面，而她一直放話想嫁人，有這位專情又結實的硬漢男友相伴5年，推測好事應該不遠。

愷樂筋肉男友Ken。（翻攝自Ken Instagram）

對於愷樂被拍到帶著Ken現身好友聚會，經紀人小霜回應：「大家都是認識很多年的好朋友，一起出去玩很正常。」