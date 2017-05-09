婚外情林奕含就沒事？ 陳星聲明反露定罪關鍵

補教名師陳國星神隱半個月後發表聲明，表示自己曾跟林奕含交往2個月，並被雙親要求分手。（擷自臉書、網路，本報合成）

〔記者賀靜賢／台北報導〕作家林奕含輕生一案，被點名誘姦的補教名師陳星（陳國星）在神隱10多天後，於今天透過補習班發表聲明，表示自己曾跟林奕含交往2個月，將他與林奕含之間的關係定調成「婚外情」，但目前林家父母尚未出面回應，陳星片面聲明也待證實。然而，定調成婚外情，或林奕含當時真的已經滿16歲而無法成立與未成年人的強制性交罪，陳星就可以完全沒事了嗎？有律師認為「不一定」！

一名律師表示，即使由目前表面證據看來「強制性交罪」難以成立，但外界一直在討論的「刑法第228條的利用權勢性交罪」，恐怕更容易成立。理由是，陳星自稱交往2個月，等於間接承認兩人有性關係；他說時間點是在林奕含要北上唸大學時，等於避開了16歲；但是根據刑法第228條規定：「對於因親屬、監護、教養、教育、訓練、救濟、醫療、公務、業務或其他相類關係受自己監督、扶助、照護之人，利用權勢或機會為性交者.....」，即使外界認為補習班師生間的「權勢」關係，可能未必如學生師生強烈（例如論文不予通過），但「機會」的解釋空間很大。若林家父母能證明林奕含當時已有憂鬱症，陳星曾為林奕含補習班老師，又「趁虛而入」，就有成罪可能。

也有律師認為，若要論法或難成罪，但在實務上並非不可能出現社會輿論，而在採證上相形寬鬆，因此若林家父母能提出實證兩人的「關係」時間點、林奕含年紀和當時身心狀態，未必不會出現有罪判決。