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小S奪蘇打綠「第一次」 《吃吃的愛》根本半自傳

2017/05/09 21:48

小S（左）和林志玲在《吃吃的愛》飾演對對方又愛又恨的姊妹。（凱擘提供）

〔記者許世穎／台北報導〕由蔡康永首度執導的喜劇電影《吃吃的愛》，今日曝光《小時候》MV，內容敘述「小S」徐熙娣與林志玲在電影中相愛又相恨的感人姐妹情。這首宣傳曲也是蘇打綠破天荒首次授權歌曲，過去蘇打綠從未授權給任何歌手翻唱歌曲做宣傳，但他們的好交情，也讓蘇打綠願意破例，特別授權讓小S翻唱。

《吃吃的愛》宛如小S半自傳電影。（凱擘提供）

小S用《小時候》唱出了娛樂圈B咖小藝人「上官娣娣」，在演藝圈從臨時演員犧牲賣命演出，以及後來爆紅背後的艱辛路程，就像戲外她從少女團體最終走到巨星地位，如同半自傳故事。導演蔡康永也曾說過這部電影就是為小S量身打造，只有她可以演出《吃吃的愛》的「最佳女主角」。

小S形容：「上官娣娣是個偏任性，比較孩子氣的女生，她一心想變成大明星，因為希望證明給姐姐看。」而林志玲飾演的姐姐上官玲玲則是另一個形象，「大家想像的志玲可能是比較柔和的，而這次我的角色是冷酷的，一個比較無情的姐姐，像那個灰姑娘裡的壞姐姐一樣。」《吃吃的愛》將於5月27日全台上映。

「小時候」MV 線上看：

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