郭冠英為白狼合照挺陳星：台獨才會殺人放火強姦

郭冠英狂言噴發。（擷取自三立）

〔記者曾德蓉／台北報導〕才女作家林奕含自縊身亡，補教名師陳星遭指稱為狼師，前新聞局駐外官員郭冠英日前在臉書發文力挺陳星是「正人君子」，又稱「這個人，必然是個愛國的人」，引起熱議；郭冠英今與三立《新台灣加油》連線，跳針狂言：「性侵是非法的，但是他在沒有抓到以前，那他就是合法的。」

郭冠英在節目中坦言，他根本不認識陳星，只是看到陳星與「白狼」張安樂合照，就認為他如劉毅所述是「正人君子」，「當然他是正人君子，我是從這個臉書看消息，他如果是反台獨的話，必然跟我一樣是正人君子。」因此他力挺陳星，最後更撂話「只有台獨才會殺人、放火、強姦」；甚至稱「我現在還有色心，如果我能找到未成年、很美麗的少女，我照樣去搞」，全場來賓全都搖頭。

立委林俊憲聽完忍不住反嗆：「郭冠英，你敢寫、敢說，你就敢負責，你這個豬隊友，你真的會害死陳國星，你這不是提油救火，你是開了一台油罐車來。」姚立明被cue時，則說：「我不想跟他對話，因為這是沒意義的事情。」他認為在檢警展開調查前，至少社會力量已開始動員，對狼師產生嚇阻作用。

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