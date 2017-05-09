限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

錦榮化身完美男僕 照顧工作人員吃喝拉撒

2017/05/09 21:15

錦榮為《王子的移動城堡》展開露營車探險之旅。（亞洲旅遊台提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕錦榮為主持的亞洲旅遊台《王子的移動城堡》展開露營車探險之旅，不曾駕駛過露營車的他，從剛開始的興奮摸索，到後來晉級為露營車達人，他在節目上解說露營車相關的注意事項，展示專業的一面，並呈現露營車旅行生活化的部份，導演還要求錦榮幫忙處理如廁後的汙水。

錦榮為《王子的移動城堡》展開露營車探險之旅。（亞洲旅遊台提供）

錦榮日前到夢幻世界的童話城堡「新天鵝堡」，並造訪五星級渡假式的露營區，新天鵝堡為德國最受歡迎的明星建築，在這樣浪漫的地方，錦榮也放慢腳步享受如此愜意的時光，還化身成男僕，細心照料工作人員一日三餐，準備了特製豬排、洋蔥煙燻鱒魚等美味佳餚，甚至讓露營區的鄰居們也聞香而來。節目內容請鎖定每週三晚間9點亞洲旅遊台，以及每週六下午3點華視頻道。

錦榮為《王子的移動城堡》展開露營車探險之旅。（亞洲旅遊台提供）錦榮為《王子的移動城堡》展開露營車探險之旅。（亞洲旅遊台提供）錦榮為《王子的移動城堡》展開露營車探險之旅。（亞洲旅遊台提供）錦榮為《王子的移動城堡》展開露營車探險之旅。（亞洲旅遊台提供）錦榮為《王子的移動城堡》展開露營車探險之旅。（亞洲旅遊台提供）錦榮為《王子的移動城堡》展開露營車探險之旅。（亞洲旅遊台提供）錦榮為《王子的移動城堡》展開露營車探險之旅。（亞洲旅遊台提供）錦榮為《王子的移動城堡》展開露營車探險之旅。（亞洲旅遊台提供）錦榮為《王子的移動城堡》展開露營車探險之旅。（亞洲旅遊台提供）

相關新聞

推薦新聞
被舊愛逼墮胎 女星遭射後不理獨養女兒 被舊愛逼墮胎 女星遭射後不理獨養女兒
2017/05/09 12:52
（圖多）林宥嘉丁文琪日本辦婚趴 婚紗照曝光甜出汁 （圖多）林宥嘉丁文琪日本辦婚趴 婚紗照曝光甜出汁
2017/05/09 16:16
《通靈少女》發威 牧師：賞了我們幾記耳光 《通靈少女》發威 牧師：賞了我們幾記耳光
2017/05/09 14:36
（影音）挺平家子女 李行喊話瓊瑤：有一口氣就還在身邊 （影音）挺平家子女 李行喊話瓊瑤：有一口氣就還在身邊
2017/05/09 15:09
鄧佳華喇舌國中妹挨告 T妹轟家長浪費社會資源 鄧佳華喇舌國中妹挨告 T妹轟家長浪費社會資源
2017/05/09 16:10
悚！女星老公陳屍車內 警疑牽扯貪汙案 悚！女星老公陳屍車內 警疑牽扯貪汙案
2017/05/09 17:15
37歲女星驚曝離婚 11年師生戀GG了 37歲女星驚曝離婚 11年師生戀GG了
2017/05/09 17:41
（專訪）朴海鎮VS.宋仲基同台尬帥 全靠「他」喝酒促成 （專訪）朴海鎮VS.宋仲基同台尬帥 全靠「他」喝酒促成
2017/05/09 18:12
神基因！林明禎姊姊超美 臉跟身材複製貼上 神基因！林明禎姊姊超美 臉跟身材複製貼上
2017/05/09 16:13
婚外情林奕含就沒事？ 陳星聲明反露定罪關鍵 婚外情林奕含就沒事？ 陳星聲明反露定罪關鍵
2017/05/09 21:41
嘿咻中叫女廚進房煮飯 吹牛老爹愛露挨告 嘿咻中叫女廚進房煮飯 吹牛老爹愛露挨告
2017/05/09 12:47
豬哥亮晚間醒來疑神智不清 竟問女兒... 豬哥亮晚間醒來疑神智不清 竟問女兒...
2017/05/09 20:54
難得放閃！ 林宥嘉「老婆太美」狂PO婚紗照 難得放閃！ 林宥嘉「老婆太美」狂PO婚紗照
2017/05/09 18:34
隋棠女兒頂毛炸裂 激勵粉絲「突破再突破」 隋棠女兒頂毛炸裂 激勵粉絲「突破再突破」
2017/05/09 13:25
謝承均《甘味》無極限 詐死假人頭「不准笑」 謝承均《甘味》無極限 詐死假人頭「不准笑」
2017/05/09 15:37
仔仔穿古裝站出來 迪麗熱巴被人夫電暈 仔仔穿古裝站出來 迪麗熱巴被人夫電暈
2017/05/09 13:55
（影音）醫護人員頻喊「安可」不放人 李宗盛cue林憶蓮救援 （影音）醫護人員頻喊「安可」不放人 李宗盛cue林憶蓮救援
2017/05/09 19:09
郭冠英為白狼合照挺陳星：台獨才會殺人放火強姦 郭冠英為白狼合照挺陳星：台獨才會殺人放火強姦
2017/05/09 21:36
女兒戴墨鏡語出驚人 沈玉琳噴飯笑歪 女兒戴墨鏡語出驚人 沈玉琳噴飯笑歪
2017/05/09 16:20
通靈少婦94狂！ 六月極準胎夢讓李易挫咧等 通靈少婦94狂！ 六月極準胎夢讓李易挫咧等
2017/05/09 15:33
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.