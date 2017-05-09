錦榮化身完美男僕 照顧工作人員吃喝拉撒

錦榮為《王子的移動城堡》展開露營車探險之旅。（亞洲旅遊台提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕錦榮為主持的亞洲旅遊台《王子的移動城堡》展開露營車探險之旅，不曾駕駛過露營車的他，從剛開始的興奮摸索，到後來晉級為露營車達人，他在節目上解說露營車相關的注意事項，展示專業的一面，並呈現露營車旅行生活化的部份，導演還要求錦榮幫忙處理如廁後的汙水。

錦榮為《王子的移動城堡》展開露營車探險之旅。（亞洲旅遊台提供）

錦榮日前到夢幻世界的童話城堡「新天鵝堡」，並造訪五星級渡假式的露營區，新天鵝堡為德國最受歡迎的明星建築，在這樣浪漫的地方，錦榮也放慢腳步享受如此愜意的時光，還化身成男僕，細心照料工作人員一日三餐，準備了特製豬排、洋蔥煙燻鱒魚等美味佳餚，甚至讓露營區的鄰居們也聞香而來。節目內容請鎖定每週三晚間9點亞洲旅遊台，以及每週六下午3點華視頻道。

錦榮為《王子的移動城堡》展開露營車探險之旅。（亞洲旅遊台提供） 錦榮為《王子的移動城堡》展開露營車探險之旅。（亞洲旅遊台提供） 錦榮為《王子的移動城堡》展開露營車探險之旅。（亞洲旅遊台提供） 錦榮為《王子的移動城堡》展開露營車探險之旅。（亞洲旅遊台提供） 錦榮為《王子的移動城堡》展開露營車探險之旅。（亞洲旅遊台提供） 錦榮為《王子的移動城堡》展開露營車探險之旅。（亞洲旅遊台提供） 錦榮為《王子的移動城堡》展開露營車探險之旅。（亞洲旅遊台提供） 錦榮為《王子的移動城堡》展開露營車探險之旅。（亞洲旅遊台提供） 錦榮為《王子的移動城堡》展開露營車探險之旅。（亞洲旅遊台提供）