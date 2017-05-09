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阿翔資助老婆開店 謝忻「女兒身」相挺

2017/05/09 21:20

阿翔（左二）、Grace（左三）開工作室，小嫻（左起）、謝忻、莎莎換上特別量身訂做的服裝。（經紀公司提供）

〔記者洪素津／台北報導〕阿翔老婆Grace今創業開手工訂製服裝工作室「Miss Hepburn」，下午在台北東區開幕，阿翔也順道在粉絲團內開直播，聊到自己的夢想藍圖，就是要有自己的家庭、小孩與事業，這幾年娶了老婆Grace成立家庭，夫妻倆陸續增產報國，生了3個小孩，剩下的事業夢想，今日Grace努力完成了。

阿翔老婆Grace（右）今創業開手工訂製服裝工作室。（經紀公司提供）

阿翔表示工作室「是我們倆夫妻共同的夢想」，老婆Grace也說：「其實本來去年就該完成了，但因為有了舒芙蕾所以才暫緩到今天。」阿翔的搭檔浩子，雖然人在荷蘭，仍不忘送上祝福，還在賀卡上發揮創意，以「閒看哩」自稱。

浩子人在荷蘭不忘送上祝福，還創意的在賀卡上以「閒看哩」自稱。（經紀公司提供）

最後謝忻、小嫻、莎莎都換上了由Grace特別量身訂做的服裝，3位女藝人穿上衣服後，網友們紛紛稱讚美得驚人。莎莎大讚小赫本手工訂製服的CP值超高，小嫻則說來挑訂製服的時候要多給自己一個小時，因為會有選擇性障礙，一直被阿翔取笑男兒身的好兄弟謝忻，在穿上衣服後也搖身一變，充滿女人味。

首次自己主持粉絲團直播的阿翔在直播完後說自己直播自己拉流程內容是一種新的體驗，一切都在我的控制之中。接下來會不定時繼續在粉絲團直播，讓粉絲可以更近距離的了解「控制哥」阿翔。

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