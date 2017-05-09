阿翔資助老婆開店 謝忻「女兒身」相挺

阿翔（左二）、Grace（左三）開工作室，小嫻（左起）、謝忻、莎莎換上特別量身訂做的服裝。（經紀公司提供）

〔記者洪素津／台北報導〕阿翔老婆Grace今創業開手工訂製服裝工作室「Miss Hepburn」，下午在台北東區開幕，阿翔也順道在粉絲團內開直播，聊到自己的夢想藍圖，就是要有自己的家庭、小孩與事業，這幾年娶了老婆Grace成立家庭，夫妻倆陸續增產報國，生了3個小孩，剩下的事業夢想，今日Grace努力完成了。

阿翔老婆Grace（右）今創業開手工訂製服裝工作室。（經紀公司提供）

阿翔表示工作室「是我們倆夫妻共同的夢想」，老婆Grace也說：「其實本來去年就該完成了，但因為有了舒芙蕾所以才暫緩到今天。」阿翔的搭檔浩子，雖然人在荷蘭，仍不忘送上祝福，還在賀卡上發揮創意，以「閒看哩」自稱。

浩子人在荷蘭不忘送上祝福，還創意的在賀卡上以「閒看哩」自稱。（經紀公司提供）

最後謝忻、小嫻、莎莎都換上了由Grace特別量身訂做的服裝，3位女藝人穿上衣服後，網友們紛紛稱讚美得驚人。莎莎大讚小赫本手工訂製服的CP值超高，小嫻則說「來挑訂製服的時候要多給自己一個小時，因為會有選擇性障礙」，一直被阿翔取笑男兒身的好兄弟謝忻，在穿上衣服後也搖身一變，充滿女人味。

首次自己主持粉絲團直播的阿翔在直播完後說「自己直播自己拉流程內容是一種新的體驗，一切都在我的控制之中。」接下來會不定時繼續在粉絲團直播，讓粉絲可以更近距離的了解「控制哥」阿翔。