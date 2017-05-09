歐陽娜娜時尚照挨轟 鳥友痛心形容：捏爆鸚鵡

歐陽娜娜抓鸚鵡的姿勢引起爭議。（翻攝自《Tmagazine》微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星歐陽娜娜近日替中國雜誌《Tmagazine》拍攝時尚型錄，怎料由於和鸚鵡一同拍攝，歐陽娜娜抓鳥的姿勢竟引起了爭議！有網友就在臉書社團PO文稱歐陽娜娜太過分，甚至酸說「原來捏爆鸚鵡也算是拍攝型錄的一種手段」。

歐陽娜娜與鸚鵡一同拍攝時尚雜誌。（合成圖，截取自秒拍）

近日，有網友在「TPC台灣鸚鵡聯盟粉絲團」PO出歐陽娜娜拿著鸚鵡替《Tmagazine》拍攝的照片，並發文稱其抓鳥的姿勢是「捏爆鸚鵡」。該網友表示，有養鳥的人都知道，鳥的翅膀跟腋下幾乎是無法讓人碰觸的，天知道那隻鸚鵡是掙扎得多大力，才會呈現照片中的模樣。且由於雜誌還稱鸚鵡在娜娜身邊飛得很輕巧、娜娜也控制得很好，讓網友痛斥在周遭有燈光師、攝影師等人的嘈雜環境下，竟然還說出這種話，真的很過分。

此外，在該雜誌PO出的影片中，可以看見歐陽娜娜不時以單手或雙手抓住鸚鵡，再從不同的方位放走鸚鵡，雖然看來力氣不大，但也有網友留言稱「那樣抓鳥會受傷喔」。對於歐陽娜娜的抓鳥爭議，有網友認為應該怪攝影師和工作人員，模特兒往往只是照指示拍照、被罵很無辜，不過也有人反駁但那樣抓鳥的人就是娜娜，認為娜娜理應被罵。

歐陽娜娜臉書PO文。（翻攝自歐陽娜娜臉書）

有網友在「TPC台灣鸚鵡聯盟粉絲團」PO文罵歐陽娜娜。（翻攝自「TPC台灣鸚鵡聯盟粉絲團」臉書）