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白石媽媽17年前舊照曝光 網友驚呆了！

2017/05/10 07:00

白石茉莉奈擁有傲人G奶，出道後立刻獲得許多影迷的喜愛。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕有「G奶辣媽」、「最正人妻」之稱的人氣AV女優白石茉莉奈，自從4年前在暗黑界出道後，就獲得許多AV迷的喜愛，加上曾經拍過廣告的「藝能人」身分，更是讓她人氣迅速橫掃AV界，雖然近來她被粉絲指身材發福走樣，但買氣依然很旺，近日甚至還有日本網站翻出她17年前的戲劇演出，舊照一曝光便引起熱議，大讚白石茉莉奈當時雖然模樣看來有些青澀，但從小就是個美人胚子，「天然美貌」被網友讚爆。

日本網站翻出白石茉莉奈17年前的戲劇演出，清純舊照一曝光引起網友熱議。（翻攝自網路）

知名AV達人一劍浣春秋在《PLAY NO.1》網站表示，從日本網友挖出的舊作中，白石茉莉奈所飾演的女學生，因為熱愛足球的哥哥在交通意外身亡後，便加入足球社並擔任經理，最後眾人一起同心協力踢進全國大賽，故事感人溫馨。雖然白石茉莉奈在劇中都穿著寬鬆服裝，無法確認她是否從小就身懷傲人「凶器」，但網友看到「白石媽媽」陳年舊照曝光後，除了感嘆「凡走過必留下痕跡...日本柯南也太強了」，也對白石茉莉奈年輕時的美貌直呼：「超正」、「清秀又有明星臉」、「雖然青澀但是整體來說也是個漂亮寶貝」。

白石茉莉奈在劇中飾演女學生，清秀美貌被網友大稱從小就是美人胚子。（翻攝自網路）

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