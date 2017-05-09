HAHA抓男星下體太超過 RM尺度踩線送審議

HAHA是綜藝節目《Running Man》的固定班底。（翻攝自HAHA Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓綜藝節目《Running Man》從紅遍全亞洲到經歷收視低潮，6名固定班底始終不離不棄，最近節目更加入兩名新成員全昭旻和梁世贊增添新意，收視也略有起色。怎料，明日《RM》卻將受到南韓通訊委員會的審議，全因主持人HAHA的「不當舉動」！

HAHA（右一）因為在《Running Man》中攻擊來賓下體引起爭議。（翻攝自SBS）

在上個月2日播出的節目中，HAHA和來賓崔民勇對決誰比較能夠忍痛，只要哪一方先叫出聲來就算輸，而HAHA為了贏得比賽出絕招，竟直接對準崔民勇的下體猛抓，導致崔民勇痛得在一旁扶牆而坐。HAHA此舉雖然成功製造節目效果，但也引起爭議！

《Running Man》將受到南韓放送通訊委員會的審議。（翻攝自SBS）

有網友就認為，HAHA的勝負慾太強，為了節目沒有必要做到這樣，況且旁邊還有女來賓「Apink」普美在場。不過也是有人覺得HAHA只是想要讓節目好笑，只不過分寸沒拿捏好。對此，由於觀眾已投訴，因此南韓通訊委員會明日將會對《RM》做出審核。

