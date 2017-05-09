生3胎被嫌胸部下垂 萁萁向黃鐙輝討錢隆乳

黃鐙輝嘲笑老婆產後胸部下垂。（衛視中文台提供）

〔記者洪素津／台北報導〕黃鐙輝、萁萁、伊正錄製衛視中文台《女人234》，分享男人、女人生小孩後的差別，生了3胎的萁萁說，懷孕以後身體發生改變，坐月子期間更考驗夫妻倆磨合功力，最初黃鐙輝總是說話沒經過大腦，還一度嘲笑她「胸部下垂」，她氣到回嗆說要花他的錢去隆乳，其實內心超級不好受。

萁萁小腿因為生完小孩黑色素沉澱，只好安慰自己老公不嫌棄就好。（衛視中文台提供）

黃鐙輝回應自己人夫已當得越來越進步，第一胎他先看小孩，第二胎他先關心老婆，第三胎的時候他是對孩子生氣：「都是你把我老婆害成這樣。」反被大家虧太過浮誇。萁萁生完孩子後，小腿因為黑色素沉澱有許多斑點，只好安慰自己老公不嫌棄就好，黃鐙輝聽了幽默回應：「不管妳的腳變成怎樣，我都愛妳，不然我們再生一個，妳就能重新做月子。」伊正竟當場突破盲點：「這是話術，因為這樣黃鐙輝就不用花錢讓妳隆乳跟雷射去小腿的斑。」讓現場笑成一片。

伊正表示男人在產後更要對太太好一點，「隨時聽候差遣」。（衛視中文台提供）

另外50歲的伊正日前宣布老婆懷上第2胎的喜訊，他談到去年喜獲千金，看到老婆這麼辛苦，他在錄影現場表示男人在產後更要對太太好一點，「隨時聽候差遣」，此話一出讓現場女性頻頻稱讚點頭。