「鮮肉收割機」蕭亞軒 換男友換面孔

蕭亞軒感情話題始終精彩。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕今年37歲的蕭亞軒特愛小鮮肉，而且早在10年前公開整容，還曾說過：「如果打個肉毒桿菌可以讓自己變美，有自信，我可以接受。」

網友虧說蕭亞軒容貌的演進史可以從身邊的男友作為衡量標準，跟柯震東打得火熱的時候，蕭亞軒鼻尖、下巴尖、眼睛大，看得出來有「精心修飾」過，不過還不算過火。跟吳建豪小舅子Elroy石正祥交往的時候，長相好似又與過往不同，香港《蘋果日報》甚至用「膠味」形容。隨著最近跟新歡「眼鏡男」一起挑家具，蕭亞軒的鼻子也更加硬挺，加上臉上肌膚「超激緊」，法令紋位置都變得不自然了。

蕭亞軒出道時，最大特色就是單眼皮的鳳眼，而且鼻子大又有肉。蕭亞軒只承認自己割過雙眼皮，網友發現她不但割了雙眼皮，鼻子也越來越直。雖然蕭亞軒曾經捏鼻證明自己沒動過鼻子，不過網友認為她除了鼻子變直，連size都變細、鼻頭也呈現「鷹嘴狀」，真是太不科學了。

蕭亞軒出道時單眼皮就是她的特色。（翻攝自網路） 蕭亞軒日前和高球男友分手。（翻攝自Instagram） 蕭亞軒自拍照，整張臉看起來好像「又向前邁進一步」。（翻攝自網路）