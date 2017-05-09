限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

「鮮肉收割機」蕭亞軒 換男友換面孔

2017/05/09 19:33

蕭亞軒感情話題始終精彩。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕今年37歲的蕭亞軒特愛小鮮肉，而且早在10年前公開整容，還曾說過：「如果打個肉毒桿菌可以讓自己變美，有自信，我可以接受。」

網友虧說蕭亞軒容貌的演進史可以從身邊的男友作為衡量標準，跟柯震東打得火熱的時候，蕭亞軒鼻尖、下巴尖、眼睛大，看得出來有「精心修飾」過，不過還不算過火。跟吳建豪小舅子Elroy石正祥交往的時候，長相好似又與過往不同，香港《蘋果日報》甚至用「膠味」形容。隨著最近跟新歡「眼鏡男」一起挑家具，蕭亞軒的鼻子也更加硬挺，加上臉上肌膚「超激緊」，法令紋位置都變得不自然了。

蕭亞軒出道時，最大特色就是單眼皮的鳳眼，而且鼻子大又有肉。蕭亞軒只承認自己割過雙眼皮，網友發現她不但割了雙眼皮，鼻子也越來越直。雖然蕭亞軒曾經捏鼻證明自己沒動過鼻子，不過網友認為她除了鼻子變直，連size都變細、鼻頭也呈現「鷹嘴狀」，真是太不科學了。

蕭亞軒出道時單眼皮就是她的特色。（翻攝自網路）蕭亞軒日前和高球男友分手。（翻攝自Instagram）蕭亞軒自拍照，整張臉看起來好像「又向前邁進一步」。（翻攝自網路）

相關新聞

推薦新聞
吃屎哥喇舌國中少女磕頭謝罪 女星嗆：不要汙辱公眾人物 吃屎哥喇舌國中少女磕頭謝罪 女星嗆：不要汙辱公眾人物
2017/05/09 16:19
被舊愛逼墮胎 女星遭射後不理獨養女兒 被舊愛逼墮胎 女星遭射後不理獨養女兒
2017/05/09 12:52
（圖多）林宥嘉丁文琪日本辦婚趴 婚紗照曝光甜出汁 （圖多）林宥嘉丁文琪日本辦婚趴 婚紗照曝光甜出汁
2017/05/09 16:16
《通靈少女》發威 牧師：賞了我們幾記耳光 《通靈少女》發威 牧師：賞了我們幾記耳光
2017/05/09 14:36
林宥嘉日本輕井澤辦新婚趴 Hebe、Selina見證幸福 林宥嘉日本輕井澤辦新婚趴 Hebe、Selina見證幸福
2017/05/09 13:10
女星分了美國男友 辛酸「用錢在談戀愛」 女星分了美國男友 辛酸「用錢在談戀愛」
2017/05/09 12:15
悚！女星老公陳屍車內 警疑牽扯貪汙案 悚！女星老公陳屍車內 警疑牽扯貪汙案
2017/05/09 17:15
鄧佳華喇舌國中妹挨告 T妹轟家長浪費社會資源 鄧佳華喇舌國中妹挨告 T妹轟家長浪費社會資源
2017/05/09 16:10
女星拍戲遭蟲咬 變蜂窩性組織炎無法行走 女星拍戲遭蟲咬 變蜂窩性組織炎無法行走
2017/05/09 12:05
37歲女星驚曝離婚 11年師生戀GG了 37歲女星驚曝離婚 11年師生戀GG了
2017/05/09 17:41
林奕含父母心酸誰懂 名嘴爆「不了斷走不出來」 林奕含父母心酸誰懂 名嘴爆「不了斷走不出來」
2017/05/09 15:12
嘿咻中叫女廚進房煮飯 吹牛老爹愛露挨告 嘿咻中叫女廚進房煮飯 吹牛老爹愛露挨告
2017/05/09 12:47
林奕含小說出版社 為代貼聲明致歉 林奕含小說出版社 為代貼聲明致歉
2017/05/09 14:22
難得放閃！ 林宥嘉「老婆太美」狂PO婚紗照 難得放閃！ 林宥嘉「老婆太美」狂PO婚紗照
2017/05/09 18:34
（專訪）朴海鎮VS.宋仲基同台尬帥 全靠「他」喝酒促成 （專訪）朴海鎮VS.宋仲基同台尬帥 全靠「他」喝酒促成
2017/05/09 18:12
張清芳六度為醫護開唱 爆料李宗盛來她家做這事 張清芳六度為醫護開唱 爆料李宗盛來她家做這事
2017/05/09 18:37
利菁忙到忘了水晶婚 貼臉老公灌甜言 利菁忙到忘了水晶婚 貼臉老公灌甜言
2017/05/09 11:49
驚見「桃太郎」本尊 孫淑媚女兒心噴發 驚見「桃太郎」本尊 孫淑媚女兒心噴發
2017/05/09 11:54
朴寶劍主角讓賢 系上畢業公演選擇當... 朴寶劍主角讓賢 系上畢業公演選擇當...
2017/05/09 11:03
謝承均《甘味》無極限 詐死假人頭「不准笑」 謝承均《甘味》無極限 詐死假人頭「不准笑」
2017/05/09 15:37
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.