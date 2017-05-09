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TWICE新輯設定「超能力」 挨批抄襲EXO

2017/05/09 19:48

「TWICE」即將推出新專輯《SIGNAL》。（翻攝自「TWICE」臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團「TWICE」出道以來人氣就扶搖直上，每年更是都有新作品推出，堪稱是「大勢女團」。不過，近日即將帶著新專輯《SIGNAL》回歸歌壇的「TWICE」，卻因為新歌大玩「超能力」設定引起爭議，被部分網友質疑抄襲夯團「EXO」！

「TWICE」的新歌看得出是走超能力設定。（翻攝自「TWICE」臉書）

「TWICE」5月15日即將推出新專輯《SIGNAL》，近日在網路上釋出回歸的概念照，怎料，由於9名成員看似都被賦予不同的超能力，娜璉是「時間暫停」、定延和「重力」有關係、MOMO會「瞬間移動」、SANA會「隱形」、志效是「千里眼」、MINA會「催眠」、多賢會「分身術」、彩瑛可以讓物品「漂浮」、子瑜則是「大力女」，因此被網友質疑這個超能力概念是抄襲男團「EXO」！

「EXO」出道時其實也有超能力的設定。（翻攝自Dispatch）

事實上，「EXO」剛出道時每位成員都被賦予一項超能力，雖然比較多是像水、火、風、光等大自然的設定，和「TWICE」的超能力不盡相同，但也有成員如D.O.的「野獸力量」就和子瑜相同、KAI和MOMO一樣是瞬間移動、已退團的TAO則是和娜璉相似的「時間控制」。不過，「超能力」的設定到處都是，因此「TWICE」抄襲說想成立相當勉強。

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