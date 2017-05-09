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（影音）型男主廚MASA征服唐綺陽 示範這道菜來把妹

2017/05/09 17:54

日本頂級水果網站發表記者會，型男主廚MASA。（記者胡舜翔攝）

〔記者粘湘婉／台北報導〕日本型男廚師MASA今出席「日本頂級水果網站」宣傳活動，現場示範造型華麗的水果聖代，推薦粉絲不但可以做給媽媽吃，當作母親節料理，還笑稱：「男生可以做這道來把妹」，當場被主持人阿娟笑虧，把聖代當作把妹神器。

MASA在台定居近10年，還取了個台灣老婆，然而他憑一手好廚藝受封「師奶殺手」，就連星座國師唐綺陽都放話，如果去無人島要帶她一起去。今MASA笑稱：「我是可以做菜啦，但我需要有人幫我抓蝦抓魚，找食材耶」，暗示要多一點人手才行，逗笑眾人。

日本頂級水果網站發表記者會，型男主廚MASA。（記者胡舜翔攝）

他今透露當初跟唐綺陽合作，在直播裡做菜，讓要求完美的他，前一天緊張到睡不著，「因為做錯了就沒辦法重來啊」。然而現在直播盛行，他表示現在剛開始嘗試影片教學，下一步希望能開個人直播，教大家學做菜，「不過時間還沒確定啦」。

他在台定居，今表示最愛台灣的芒果和文旦，至於哈密瓜則是他小時候的回憶，「以前我們家只有爸爸發薪，媽媽才會去買哈密瓜來吃，那時候哈密瓜一顆大概要台幣2千多塊」，笑稱當時根本捨不得吃。

日本頂級水果網站發表記者會，型男主廚MASA。（記者胡舜翔攝）

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