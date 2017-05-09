這種畫作超洗腦！名媛孫怡來解密

孫怡為宇舶錶創新藝術展擔任導覽員。（Hublot提供）

〔記者方惠宗／台北報導〕瑞士頂級製錶廠宇舶（Hublot）在台北101購物中心舉行「宇舶錶創新藝術展」，展出「洗腦先生」、法國街頭視覺畫家Mr. Brainwash的3幅畫作，難得一見。名媛孫怡更受邀擔任一日導覽員，分享其對於當代藝術與Mr. Brainwash作品的精闢觀點，深入淺出，引人入勝。

孫怡與作品「HUBLOT Lichtenstein」合照。她指出此幅作品蘊含巧妙的藝術互動，令人會心一笑。（Hublot提供）

孫怡特別指出，羅伊利希滕斯坦（Roy Lichtenstein，1923－1997）是自己最欣賞的當代藝術家之一，此次展上可見一幅名為「HUBLOT Lichtenstein」，是Mr.Brainwash向羅伊利希滕斯坦致敬、以「Kiss II」為靈感的作品，當這位普普大師的作品因加入宇舶腕錶而有了全新詮釋，巧妙的藝術互動令人會心一笑。

美國街頭視覺藝術家Tristan Eato的巨幅畫作、瑞士紋身藝術家Maxime Büchi的幾何雕像同時於「宇舶錶創新藝術展」登場，展出日期自即日起至5月30日。