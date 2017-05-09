（專訪）朴海鎮VS.宋仲基同台尬帥 全靠「他」喝酒促成

宋仲基（左）客串朴海鎮主演的新劇《秘行要員》。（翻攝自Dispatch，合成照）

〔記者陳立妍／台北-首爾越洋專訪〕南韓編劇金元碩自夯劇《太陽的後裔》後，時隔一年推出新作《秘行要員》（原劇名：Man to Man），男主角朴海鎮在戲中化身無名無姓、不計名譽的「幽靈情報員K」，為維護自由和真理而隱姓埋名戰鬥，大開外掛的角色設定堪稱是「劉大尉2.0」，而宋仲基為了力挺編劇金元碩的新作，也特地在戲中軋一角客串銀行員，讓戲迷十分期待。

宋仲基為遵守與編劇金元碩的承諾，2月初變身銀行員現身《秘行要員》拍攝現場客串演出。（翻攝自Dispatch，合成照）

編劇金元碩透露，「我很久之前第一次見到宋仲基，和他一起喝過酒，我在喝酒時問他是否願意客串，也很感謝他一口答應。」 而3月時韓媒《Dispatch》更曝光了宋仲基於2月初客串演出《秘行要員》的現場照，只見宋仲基以白襯衫打領帶及西裝褲的造型，現身日山某銀行建築，雖然他在劇中飾演的是銀行職員，但卻頗有「劉大尉」出任務的架式，而從當時朴海鎮手上拿著第9集的劇本看來，外界揣測宋仲基應該會在第9集中亮相。

朴海鎮手上拿著第9集的劇本。（翻攝自Dispatch）

而朴海鎮接受本報專訪時表示，為了詮釋劇中擁有各種才能與作戰技術的「幽靈情報員K」，曾參考美國影集《火線重案組警告》以及其他與情報人員有關的電影，像是《神鬼認證》系列、007龐德系列等，而其中影響他最深的一部作品就是電影《紳士密令》，「主要是因為它的角色相當風趣。不過我們這齣戲的角色除了風趣，還有很多喜劇的成分，至於效果如何就留待觀眾評斷了。」

此外，《秘行要員》現於每周五、六晚上10點於Netflix上架，與南韓同步播出。

朴海鎮在新劇《秘行要員》詮釋擁有各種才能與作戰技術的「幽靈情報員K」。（Netflix提供）

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