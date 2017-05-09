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狂被亂爆料 鄭爽硬起來回酸：有本事嫉妒沒本事努力

2017/05/09 17:42

女星鄭爽近來逐漸放飛自我。（翻攝自鄭爽微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星鄭爽近來因為被拍到路邊哈菸的照片，又在私人微博帳號上PO文爆粗口，形象整個180度大轉彎。而越來越做自己之後，鄭爽也開始在社群網站上跟粉絲互動，不過面對網軍的不實爆料，鄭爽近日更硬起來嗆酸民說「有本事嫉妒沒本事努力」！

鄭爽在許多電視劇中擔綱女主角。（翻攝自《夏至未至》微博）

鄭爽昨日晚間在微博發文稱，不管是公眾人物還是老百姓，都應該要為自己的言行負責，現在網路世界如此龐大，許多人都是利用社群網站在散佈惡意的言論，雖然大家都喜歡八卦，但是「把平常不敢說的話一股腦砸在『公眾人物』身上」，讓鄭爽相當不以為然回擊「有本事嫉妒沒本事努力」、「您要别人對您負責，您當社會是福利院嗎」？

事實上，鄭爽近日頻繁在微博發文，先是稱自己把粉絲看成跟自己一樣的人群，說自己其實不想成為話題，只想做讓自已瞻仰的人，之後還坦承其實自己很敏感，所以總能夠感受到大家的脆弱。而昨日，鄭爽更直接發文嗆那些亂爆料的人說，自己不和他們攪和，但他們也差不多該關站了，因為自己並沒有那麼多黑料好爆，且以後若有不實造謠她一定不會放過造謠者。

鄭爽微博全文。（合成圖，翻攝自鄭爽微博）

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