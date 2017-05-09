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（專訪）二度合作飄基情 朴誠雄讚朴海鎮「更有男人味」

2017/05/09 17:22

朴海鎮（左）與朴誠雄在新劇《秘行要員》上演男男Bromance。（翻攝自JTBC官網）

〔記者陳立妍／台北-首爾越洋專訪〕韓星朴海鎮在新劇《秘行要員》（原劇名：Man to Man）扮「幽靈情報員K」，為維護自由和真理，不計名譽、不惜隱姓埋名戰鬥，他在戲中為達成作戰任務成為韓流明星「呂雲光」的保鑣，和「呂雲光」朴誠雄有不少逗趣的男男Bromance，兩人自《伊甸園之東》暌違10年2度合作，大飄腐味的「化學反應」成為劇中一大看點，朴誠雄更大讚朴海鎮「多年不見變得更酷，也更有男人味」。

朴海鎮在新劇《秘行要員》扮幽靈情報員，大開外掛讓粉絲直呼帥度破表。（Netflix提供）

朴誠雄表示：「我在10年前和朴海鎮拍過《伊甸園之東》，之後很久沒機會再聚，但立刻就培養出男男Bromance的火花，我很欣賞他在拍武打戲的帥氣眼神，多年不見他變得更酷，也更有男人味。」而朴海鎮則透露，雖然10年前在《伊甸園之東》和朴誠雄從未一起入鏡，時隔多年再次合作，讓他覺得很新鮮，兩人的感情也變得更好。

被問到和大10歲的前輩朴誠雄上演男男Bromance的感想？朴海鎮表示因為先前曾在電視劇《壞傢伙們》和金相中、馬東錫、趙東赫等人揣摩過男男Bromance，還沒拍攝時就知道拍戲的過程一定會非常有趣，這次和朴誠雄合作的經驗也是，更預告兩人間的關係將隨著劇情逐漸發酵，賣關子要粉絲多多期待。此外，《秘行要員》現於每周五、六晚上10點於Netflix上架，與南韓同步播出。

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