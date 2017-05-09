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蓋兒試鏡《神力女超人》 5分鐘就出線！

2017/05/09 16:46

來自以色列的蓋兒加朵才試鏡5分鐘，導演就認定她是「神力女超人」不二人選。（華納提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕來自以色列的蓋兒加朵（Gal Gadot）因演出《玩命關頭》系列的吉賽兒，成為新一代銀幕女神，最近在DC新片《神力女超人》化身「女神英雄」，才試鏡5分鐘，導演派蒂珍金絲就認定由她演出，「如果不是蓋兒，這個計畫可能還要再延宕10年！」

蓋兒加朵兼具美麗、力量與迷人的說話口音，輕鬆贏得「神力女超人」的角色。（華納提供）

派蒂珍金絲形容：「蓋兒加朵兼具美麗、力量與迷人的說話口音，真的會讓人覺得她是來自天堂島。」蓋兒曾代表以色列參加環球小姐選美，並且在軍中服役兩年，學會使用武器與格鬥技巧，開快車、騎重機都難不倒她，退伍後在大學主修法律，文武雙全的蓋兒加朵果然在試鏡的5分鐘內迷倒所有人，贏得「神力女超人」的角色。

電影今天釋出最新預告，只見來自天堂島的黛安娜普林斯離開故鄉，在第一次世界大戰的漫天烽火中，踏上最危險的前線，用她的力量扭轉了戰爭的局勢。蓋兒加朵也說，《神力女超人》最吸引她的是，願意挺身而出為那些無力替自己戰鬥的人而戰，「她對人類無私的愛，讓她的力量變得無比強大。」《神力女超人》將於5月30日搶先全球在台上映。

《神力女超人》戰士預告片：

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