（圖多）林宥嘉丁文琪日本辦婚趴 婚紗照曝光甜出汁

林宥嘉（左）與丁文琪今天在輕井澤舉辦新婚派對。（華研提供）

〔記者蔡琛儀／台北報導〕林宥嘉今天和丁文琪在日本輕井澤舉辦小型新婚派對，並同步釋出兩人甜蜜婚紗照，照片請到川島小鳥掌鏡拍攝，丁文琪穿著MS IDEAS訂製白色婚紗及她自製的頭飾，簡單大方的風格，除了洋溢滿滿的幸福感，也充分展現出兩人的自然樸實。

林宥嘉和丁文琪甜蜜模樣相當幸福。（華研提供）

今天現場約30人，除了至親家人，包括師姐Selina、Hebe、丁文琪好友李明依、林宥嘉好友小宇等人都到場送上祝福，Ella應是因坐月子的關係無法到場。他在派對現場感性說：「今天是很特別的一天，被大家的祝福給包圍。我們原本是很不同的人，我太感性，而妳很有條理，但我很喜歡這樣的妳，彌補了我的缺點。謝謝妳選擇與我相伴，信任我，願意與我一起度過人生的潮起潮落。我會學習成為一個好丈夫，希望能讓妳當最幸福的人。」Kiki也甜回：「你是我遇過最善良、最真誠的人，你的善良與真心，是我一直想要守護的事，能夠成為支持你夢想的一份力量，也是很驕傲而快樂的。未來我也會一直支持著你，給予你所需要的一切力量。」兩人預計6月26日要在台辦婚宴。

林宥嘉和丁文琪婚紗照超甜蜜。（華研提供）

林宥嘉這次下榻輕井澤皇家王子大飯店，飯店人員還在門口灑花迎接新人，雖然目前正值日本黃金週假期，飯店本身十分繁忙，但得知林宥嘉和丁文琪是特地邀親友前來參與新婚派對後，也馬上給予各種協助，並提供相當優惠的費用，讓林宥嘉非常開心又感動。

林宥嘉和丁文琪的婚紗照超甜蜜。（華研提供）