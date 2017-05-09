（影音）點名最愛台灣郎 池端玲名日騎車30k減肥

〔記者盧家豪／台北報導〕日本藝人池端玲名今出席公益微電影記者會，談到理想型男藝人，她大方點名劉以豪、陳柏霖，表示「喜歡帶點可愛的男生」，直呼希望未來有機會合作。

「Hi-Love 一塊，發現愛」，公益微電影記者會，池端玲名。（記者潘少棠攝）

池端影、視、歌三棲，來台發展近3年，在台日時間各半，她說：「在台灣工作有種熟悉的安心感」，笑說可能祖先有人是台灣人。至於會不會考慮交台灣男友，她表示台灣男生感覺很溫柔，不過還是看緣分不強求。

「Hi-Love 一塊，發現愛」，公益微電影記者會，池端玲名。（記者潘少棠攝）

而被問到如何維持身材，同片演員好友大文爆料池端其實是大胃王，曾目睹她在片場一人吃掉兩便當，池端透露其實都是拍戲前一週才不吃晚餐，另外平常會到大安森林公園騎腳踏車，一周3公里騎10圈，讓現場所有人一聽都直呼厲害。

至於保養則是靠面膜，池端每天早晚都會各敷一片，一個月60片是最低消費，大文也說，每次私下去找池端她一定都在敷臉，看到大文一來還會馬上幫她準備一片一起敷。

「Hi-Love 一塊，發現愛」，公益微電影記者會，池端玲名、郭文頤。（記者潘少棠攝）

池端這次與大文，導演李行、藝人大飛、童星許萱樂合作紅心字會、便利商店萊爾富拍攝「Hi-Love 一塊，發現愛」微電影，影片上線4天就引起廣大迴響。

今活動上李行特地到場致謝這次公益活動的成員，池端也捐出珍藏已久來台第一份薪水；大文則捐出假日一天的伙食費；許萱樂也帶著妹妹貢獻兩隻豬公撲滿，同聲「要幫助有需要的人」，萌翻現場。

（影片擷取自YouTube，如遭移除請見諒。）