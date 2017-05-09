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神基因！林明禎姊姊超美 臉跟身材複製貼上

2017/05/09 16:13

林明禎（右）在臉書放上與姊姊林詩枝的合照，祝福姊姊生日快樂。（翻攝自林明禎臉書）

〔記者吳志偉／台北報導〕大馬女神林明禎擁有32E、22腰的性感好身材，今天（5/9）她在社群網站祝福姊姊生日快樂，並PO出兩人合照，只見姊妹倆同樣擁有瓜子臉、高挺鼻樑的超高顏值，甚至連火辣身材也完美遺傳，讓網友驚呼：「基因強大」、「臉跟身材整個都複製貼上耶！」

林明禎在臉書放上與姊姊林詩枝的合照，祝福姊姊生日快樂。（翻攝自林明禎臉書）　

照片中，林明禎一臉燦笑與姊姊貼臉合照，她也感性寫下，「謝謝你總是為我開心，為我感動，為我擔心，為我打抱不平，為我好多好多！幸好有你」，希望姊姊能一直永遠幸福健康。」林明禎還透露在準備拍照之前，姊姊問她要擺什麼表情，她調皮笑回：「酷酷加睡不醒」。

林明禎與姊姊林詩枝都擁有漂亮臉蛋及好身材。（翻攝自林詩枝IG）

事實上，林明禎的姊姊本名叫做林詩枝，與林明禎只差1歲，還曾在2006年獲得馬來西亞小姐中國東方明珠總決賽亞軍，隔年更獲得《我想成為一個模特》第二季總決賽亞軍，除了是模特兒外，還身兼演員、歌手的身分。姊妹倆的合照曝光後，湧入不少網友祝林詩枝生日快樂，同時也大讚姊姊跟妹妹一樣漂亮，表示：「都是神等級的美人胚子。」

林明禎與姊姊林詩枝都擁有漂亮臉蛋及好身材。（翻攝自林詩枝IG）來自馬來西亞的林明禎甜美模樣受到不少粉絲喜愛。（翻攝林明禎臉書）林明禎的姊姊林詩枝擁有漂亮臉蛋及好身材。（翻攝自林詩枝IG）林明禎的姊姊林詩枝擁有漂亮臉蛋及好身材。（翻攝自林詩枝IG）林明禎的姊姊林詩枝擁有漂亮臉蛋及好身材。（翻攝自林詩枝IG）

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