吃屎哥喇舌國中少女磕頭謝罪 女星嗆：不要汙辱公眾人物

解婕翎（右）PO文怒斥「吃屎哥」游兆霖（左）。（合成圖，翻攝自游兆霖、解婕翎臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「吃屎哥」游兆霖和「FBI帥哥」鄧佳華因為同在臉書PO出和一名國中少女喇舌的影片，引起網友眾怒，事後少女家長還決定提告兩人，讓游兆霖在臉書PO影片道歉，不僅稱對不起大眾和家屬，還又磕頭又賞自己巴掌。然而，宅男女神解婕翎對此毫不領情，在臉書PO文砲轟「你到底哪位啊，你該道歉的對象是你家人吧」！

游兆霖拍影片道歉，又磕頭又賞自己巴掌。（合成圖，翻攝自游兆霖臉書）

游兆霖今日在臉書PO出道歉影片自稱身為「公眾人物」做了不好的示範，並和家屬以及觀眾道歉，甚至還磕頭以及用左右手狂賞自己巴掌。不過，藝人解婕翎看到後相當不以為然，下午更在臉書PO文嗆游兆霖說「不要污辱公眾人物這四個字」，酸說大眾會知道他是因為他曾經直播吃屎，關注他也只是因為想看他笑話，認為他最該道歉的人應該是自己的家人。

解婕翎還稱，自己一大早看到道歉影片後，真的是白眼翻到後腦勺去，直指游一天到晚做出荒唐行為只是想引起注意，真的很無聊。而且做了不對的事情後，才再拍影片呼自己巴掌、請大家給自己機會，這更讓解婕翎爆氣嗆聲說「你到底哪位啊」？不願承認游是公眾人物。

解婕翎臉書全文。（翻攝自解婕翎臉書）