鄧佳華喇舌國中妹挨告 T妹轟家長浪費社會資源

T妹（右圖）在臉書上針對喇舌被告一事聲援鄧佳華（左圖右。）（合成圖，翻攝自鄧佳華、T妹臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅鄧佳華日前在自己的臉書上PO出與一名國中女生喇舌的影片，被網友狂罵噁心，事後該少女坦承自己想紅，才找鄧佳華和另一名網紅「吃屎哥」雙喇，兩男仍然被女方家長提告。對此，辣模T妹護航鄧佳華，轟家長「告不是自己爽」，亂告只會浪費社會資源。

T妹今日在臉書亮出鄧佳華和喇舌國中少女的對話記錄，稱男方被告後來找她討拍。從截圖中可以看出，整起事件是國中女生主動邀約鄧佳華和游兆霖拍影片，沒想到最後兩男反被女方家長提告。對此，T妹無奈表示跟未成年少女喇舌是不犯法的，然而女生家長卻選擇去警局備案，讓T妹質疑只是因為男生長太醜，更酸說「真是人帥益生菌，人醜大腸桿菌」。

稍後，T妹再度上臉書發文，她強調自己沒有要偏袒誰，「管他是不是未成年，只要是雙方同意沒有誘騙行為，『喇舌』是你情我願100%告不贏」。T妹說若沒有露出性特徵或是做出猥褻行為、只是喇舌對象醜了點，並不構成犯法，直呼這是法律常識。最後T妹更呼籲：「告不是自己爽，亂告不只浪費社會資源⋯ 如果不成立會被對方反控誣告。」希望大家選擇提告之前不要只聽鄉民意見，也要詢問專業律師。

鄧佳華與國中少女的對話記錄。（合成圖，翻攝自T妹臉書）

T妹臉書全文。（合成圖，翻攝自T妹臉書）