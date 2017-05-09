（影音）麥可傑克森女兒 面父逝世幾次想自殺

在艾菲爾鐵塔前Paris雙手大大地敞開，紅脣綻放的完美微笑令人忍不住重複凝視。（《Harper’s BAZAAR》國際中文版提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕《Harper’s BAZAAR Taiwan》五月號封面人物是Paris Jackson，他的父親正是已故樂壇天王麥克傑克森。

為了拍封面，Paris Jackson在艾菲爾鐵塔前笑得自然開心，其實提到11歲面對父親過世，她還是覺得悲傷，Paris Jackson坦承她心裡留有傷痕，也曾好幾次想結束生命，直到15歲接受治療與協助，現在的她態度率性，時尚品味也數次受到肯定，社群網路上的粉絲數超高，推特有128萬追蹤者，IG則有110名粉絲，雖然心中不是這麼想碰網路，但還是希望能發揮正面力量。

Paris說，「很多時候我不想要在大眾的眼光下做任何事，只想過好自己的生活就好。」（《Harper’s BAZAAR》國際中文版提供）

Paris Jackson是個蓄勢待發的新星，巴黎時裝週期間，她在Givenchy秀上是人人都想趨近認識的座上賓。沒人想到她的父親是曾經叱吒一時的麥克傑克森，Paris Jackson坦承自己從小就是一個思想古怪的孩子，對於未來也感到無力。不過她現在已經度過難關，想要有所突破，打造屬於自己的東西。

對Paris Jackson來說，真實世界的性別歧視、厭女、種族歧視都嚇壞她了。他曾經想當太空人、獸醫、護士，但現在，她希望能透過自己擁有的資源和力量，為世界做更多事。

Paris帶著懾人的氣勢，卻同時藏不住一抹真誠的天真。（《Harper’s BAZAAR》國際中文版提供）

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

（影片擷取自YouTube，如遭移除請見諒。）