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（影音）超模Kendall Jenner飆天籟嗓音？ 原來是這樣

2017/05/09 15:26

雅詩蘭黛全球品牌代言人Kendall Jenner是IT世代個性代表。（雅詩蘭黛提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕美國創作歌手艾麗‧金（Elle King）是新生代知名創作歌手與演員，她將鄉村、靈魂、搖滾、藍調等多種不同音樂風格，巧妙混搭融合成為極具個人特色的「艾麗‧金音樂」，今年3月，她推出單曲「Wild Love」，並攜手與雅詩蘭黛合作，搭配同時發表的雅詩蘭黛「玩色戀愛唇膏」（Pure Color Love Lipstick），不僅讓唇膏有了主題曲，並為了這支唇膏，和品牌代言人Kendall Jenner一起拍攝了宣傳影片。

Kendall撿到唇膏立即塗上，想不到卻因此得到了艾麗天籟般的嗓音。（雅詩蘭黛提供）

在影片中，Kendall Jenner與艾麗聯手精彩演繹唇膏與個人間的有趣關聯，影片中剛參加完派對離去的艾麗不小心落下化妝包中的唇膏，正巧被整理環境的Kendall撿到，受到唇膏漂亮色彩吸引，Kendall立即塗上，想不到卻因此得到了艾麗天籟般的嗓音。

雅詩蘭黛玩色戀愛唇膏 900 元（全系列共25色）。（雅詩蘭黛提供）

全新雅詩蘭黛「玩色戀愛唇膏」全系列共有25色，分為「絲絨霧感」、「柔緞乳霜」、「晶瑩珠光」與「酷炫金屬」四種質地，不僅可以單搽，亦可將不同質地的顏色混搭，創造出屬於自己的專屬唇色。

雅詩蘭黛「玩色戀愛唇膏」不僅有主題曲，並為了這支唇膏，品牌代言人Kendall Jenner拍攝了宣傳影片。（雅詩蘭黛提供）

（影片擷取自YouTube，如遭移除請見諒。）

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