《通靈少女》發威 牧師：賞了我們幾記耳光

《通靈少女》引起熱烈討論並創下高收視。（HBO提供）〔記者賀靜賢／台北報導〕公視、HBO Asia合製的《通靈少女》受歡迎，該劇創下高收視率、讓「原型」索菲亞爆紅，也引起如何提高台灣IP文創的相關討論。劇中的宮廟文化是台灣民間習俗重要一環，戲劇發酵後，引起不同宗教人士的注目，牧師陳思豪也在臉書分享該劇，認為該劇的精神「打了我們（指基督徒）幾記耳光」，也直言應尊重不同的性傾向。

陳思豪以「《通靈少女》，攻錯之石」為題開場，提到「基督徒一向鄙視輕看民間宗教信仰，除了說他們是邪靈、交鬼、建立在利益交換上...，並沒有進一步透視到人的需要這層面。」、「看到受苦者的需要，其實正是耶穌最常表現出來的特質。然而，現在基督徒的表現，卻反過來是堅持自己的「在意」去犧牲別人的需要…。」

劇中的議員要求「小真」郭書瑤救病危老婆，「小真比許多的牧師們清醒明白得多！這不是「向哪個神禱告才有效？」的問題，這是謹守本分、不思僭越的謙卑和智慧！《通靈少女》無疑正瀟灑地賞了我們幾記耳光啊！」

最值得注目的是，陳思豪寫道：「我深深以為「心中無神目中無人」。對每一個人心懷尊重，是基督信仰最基礎互相對待的態度，因為是按照上帝的形象樣式所造的人，不論是種族、膚色、文化、性傾向、宗教等，都值得我們尊重善待。」引許多臉友按讚分享。