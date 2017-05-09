洪金寶徒弟「常威」鄒兆龍 練拳健身練X見客

鄒兆龍（中）平常喜歡宅在家做菜。（men's uno提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕49歲的武打演員鄒兆龍，因為電影《九品芝麻官》當中「常威」一角廣為人知，其實他是個道道地地的台灣人，而他最近回台灣拍攝《角頭2》再引起關注。

鄒兆龍出生於台灣，被洪金寶收為弟子之後，長年在香港工作，也曾進入好萊塢發展。他認為自己從影多年，能在演藝圈佔有一席之地，全是師傅洪金寶的所賜。鄒兆龍說：「師傅收我為徒，教會了我信心二字，只要有信心，到哪裡都能做得好。」

鄒兆龍剛結束《角頭二》拍攝工作。（men's uno提供）

一結束《角頭2》拍攝工作的鄒兆龍，馬上就出席由men’s uno舉辦的白領拳擊賽。他覺得自己習武、練拳除了防身之外，也能修身養性，不過面對men’s uno的採訪，鄒兆龍也透露了一個小秘密：「除了運動之外，最喜歡的就是買菜、做菜，把朋友找來家裡聚餐，蠻宅的（笑）。」

最近武術話題正夯，鄒兆龍對此則建言：「滿招損，謙受益，人不論是在高處或低處，都要適時跟身邊人揮揮手。」他也說這次拍《角頭2》收穫很多，最讓他開心的就是「回憶」跟「失憶」，鄒兆龍感性說：回憶拍攝的時光，失去不好的記憶，就是他這次拍片最大的收穫。

鄒兆龍表示自己拍戲得到回憶跟失憶。（men's uno提供）