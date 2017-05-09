林奕含父母心酸誰懂 名嘴爆「不了斷走不出來」
2017/05/09 15:12
王瑞德昨上《新聞挖挖哇》上討論女作家林奕含的事件，透露林家父母發聲明背後的心酸。（翻攝自YouTube）〔娛樂頻道／綜合報導〕26歲新銳女作家林奕含日前輕生，留下遺作《房思琪的初戀樂園》，林家父母事後發聲明表示，愛女在多年前曾遭補習班名師誘姦，並透露書中內容是愛女的親身經歷，震驚外界。事件延燒至今，各種說法滿天飛，不少人懷疑為何林家父母隱忍這麼多年才說出來，不在當年就積極處理，資深名嘴王瑞德昨就在節目上公開內幕，直言癥結點就是：「如果不了斷，林奕含父母會走不出來。」
才女作家林奕含。（翻攝自臉書）據《ETtoday》報導，王瑞德昨在《新聞挖挖哇》上透露，林家父母一開始表示公開往事的目的，不是為了要究責，而是預防再有下一個受害者，但之後又改口說要討公道，說詞矛盾、前後不一，引發外界質疑，但他認為他們吞忍8、9年，是為了保護愛女，讓她能夠活下去，只可惜女兒還是走上絕路，讓兩老非常悲痛，因為內心悲痛無處訴說，他們只能向身邊友人傾訴，身邊人勸2人要一定要替女兒的遭遇作了斷，不然走不出傷痛的受害者就變成他們了，於是他們才決定旁敲側擊說出真相。
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