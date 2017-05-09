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隋棠女兒頂毛炸裂 激勵粉絲「突破再突破」

2017/05/09 13:25

Lucy頂毛炸裂萌照，網友紛紛被Lucy融化。（翻攝自隋棠臉書）〔記者洪素津／台北報導〕隋棠婚後一連生下兒子Max女兒Lucy，便把生活重心轉往家庭，目前僅接一些零星代言或是公益活動，今天隋棠po出女兒Lucy頂毛炸裂萌照，網友被Lucy融化之餘，也紛紛讚賞「隋棠把女兒養得真好」。

隋棠在臉書上放上愛女Lucy對鏡頭萌笑的一系列照片，隋棠在動態寫下:「每天身體力行去激勵身邊的人要『突破再突破』的女子」，顯示出女兒Lucy正是整個家庭的精神支柱，看到Lucy就可以激勵身邊的人努力再突破，文後也標註自己「生了一個很勵志的女兒」，幸福家庭人人稱羨。

Lucy頂毛炸裂萌照，激勵粉絲突破再突破。（翻攝自隋棠臉書）同時隋棠也幫Lucy寫下標註「歐、嗨、呦」，向大家問好，頓時Lucy頂毛炸裂成亮點，毛髮相當茂盛，幾乎已高出一個人頭，激似夢奇奇，前陣子更被網友指出像花媽陳菊市長，對此隋棠日前受訪也大笑，表示Lucy的頭髮真的很不受控，滿會長的。

不少網友一看到Lucy萌照，除頂毛炸裂超級萌之外，也激勵不少粉絲，給了粉絲積極向前的力量。

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