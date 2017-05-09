萌翻！GD幼時親筆信曝光 說了這句話謝父母
2017/05/09 13:45
〔娛樂頻道／綜合報導〕8日是南韓的「父母親節」，南韓天團BIGBANG隊長「G-DRAGON」權志龍也在IG上感謝爸媽，並分享他幼時親手寫給爸媽的感謝信，還PO出爸媽年輕時的照片。
GD在給爸媽的信中寫下：「非常謝謝媽媽與爸爸的愛。生下我，健健康康將我扶養長大，送我念好學校的恩惠我一定不會忘記的。」字跡相當工整，還天真的說：「媽媽、爸爸，我以後不會再任性要求買任何東西了。」讓粉絲笑翻，隨後還上傳了一張爸爸和媽媽年輕時的照片，表達對父母滿滿的感謝。
GD在IG上PO出童年寫的親筆信和父母年輕時的照片。（翻攝自Instagram）
相關新聞
- 1月才喊戒菸 GD竟自打臉PO哈菸照
- GD暖男無誤！女粉絲遇難關他伸援手
- 韓國超人氣 讓媽媽隨心所欲
- （影音）好聽哭！IU合作GD主打上線 「知恩啊！太過美麗」
- 被GD嫌胖？CL性感比基尼照反擊
- 富蘭克林華美 推高股息基金
- GD爆瘦怎麼了 代言品牌帥臉消風
- 和雪莉戴對戒爆戀情 GD冷撇：不可理喻
- 曾假冒GD到中國泡妹撈錢害本尊被黑 《PRODUCE 101》又一參賽者惹議
- 「我是你粉絲」 Zion.T接GD電話驚到撞車
- T.O.P入伍倒數發文告別成員 GD喊：不要不告而別
- 《鬼怪》魅力無人能擋 GD發文找新娘幫拔劍
- 不是2NE1！ GD「高顏值+逆天身材」閨密曝光
- 與具荷拉、雪莉、佳人同遊樂園 GD被爆與具荷拉交往
- 新年新希望破滅？GD嘆戒菸困難
- GD躺著就能賺錢 光詞曲版稅年收8億
- 韓「孝親藝人」榜單出爐 他勝過秀智、GD封王
推薦新聞