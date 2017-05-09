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萌翻！GD幼時親筆信曝光 說了這句話謝父母

2017/05/09 13:45

GD在IG上表達對父母的感謝。（翻攝自Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕8日是南韓的「父母親節」，南韓天團BIGBANG隊長「G-DRAGON」權志龍也在IG上感謝爸媽，並分享他幼時親手寫給爸媽的感謝信，還PO出爸媽年輕時的照片。

GD在給爸媽的信中寫下：「非常謝謝媽媽與爸爸的愛。生下我，健健康康將我扶養長大，送我念好學校的恩惠我一定不會忘記的。」字跡相當工整，還天真的說：「媽媽、爸爸，我以後不會再任性要求買任何東西了。」讓粉絲笑翻，隨後還上傳了一張爸爸和媽媽年輕時的照片，表達對父母滿滿的感謝。

GD在IG上PO出童年寫的親筆信和父母年輕時的照片。（翻攝自Instagram）

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