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首頁 > 婉君推

仔仔穿古裝站出來 迪麗熱巴被人夫電暈

2017/05/09 13:55

仔仔以一襲淡紫色典雅長袍扮相現身，氣質和顏值都破表。（翻攝自微博）〔娛樂頻道／綜合報導〕金鐘視帝「仔仔」周渝民，近日短暫和老婆喻虹淵及9個月大的愛女分別，到中國寧波拍攝古裝劇《烈火如歌》，昨天該劇開放媒體探班，仔仔難得以古裝造型亮相受訪，穿著一襲淡紫色長衫的他，俊俏五官配上獨有的憂鬱眼神，加上典雅的長袍，氣質與帥氣都力壓全場男星，連戲中被他追求的維吾爾女星迪麗熱巴都直呼：「被帥到了！」

仔仔和《烈火如歌》演員群一起受訪。（翻攝自微博）該劇是改編自知名小說家明曉溪的人氣同名小說，描寫女主角「烈如歌」因19年前江湖上的一件塵封往事，和3名男主角陷入一段愛恨糾結又虐心的奇戀故事，昨天開放媒體到象山影視城探班，也公開劇中重要場景「品花樓」，主要演員仔仔，迪麗熱巴、張彬彬、劉芮麟等人一齊亮相，一字排開還是屬飾演「銀雪」的仔仔最為亮眼，帥度壓倒眾人。



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