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粉絲準備尖叫！SJ藝聲6/2隻身會台迷

2017/05/09 12:38

藝聲宣布將於6月2日首度單槍匹馬登台會粉絲。（avex提供）

〔記者陳立妍／台北報導〕南韓夯團SUPER JUNIOR成員藝聲，宣布將於6月2日登台宣傳個人迷你專輯，與台灣歌迷相見歡。

雖然藝聲曾多次隨團抵台開唱，這回卻是首度以個人之姿來台會粉絲．他去年4月接力隊友圭賢、厲旭，推出首張個人迷你專輯《Here I Am》solo出道，今年4月再度發行第2張個人迷你專輯《Spring Falling》， 而他先前也曾在個人直播預告將來台的消息， 讓粉絲們十分期待。

藝聲的最新韓語專輯《Spring Falling》將於6月2日在台發行，凡購買《藝聲YESUNG [Spring Falling] 2nd Mini Album Special Event in Taipei限定版專輯》，即可參加藝聲在ATT SHOW BOX舉行的首場個人活動。一套售價2000元；專輯將於12日中午12點30半在全台ibon售票系統開賣，詳情可見愛貝克思官方網站（http://www.avex.com.tw/）或
avex taiwan臉書粉絲團（https://www.facebook.com/avextw/）。

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