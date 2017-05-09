邰智源四冠兒選唸台大電機 理由好酷
2017/05/09 10:54
〔娛樂頻道／綜合報導〕資深諧星邰智源的兒子邰靖，日前錄取台大電機系、物理系及台北醫學大學醫學系、陽明醫學院醫學系獲得「四冠王」的封號，今天分發放榜，他最終選擇就讀台大電機系，原因竟是喜歡打電動。
《蘋果日報》報導，邰智源兒子邰靖9月將入學當台大新鮮人，媽媽徐雅琪受訪表示，邰靖決定選念台大電機，因為他喜歡打電動，希望學會相關科學理論，但也不排除未來再進攻醫學，徐雅琪還說：「他求知欲很強，這輩子應該就要當學者了。」目前邰靖準備完學校畢業考後，要到美國度假，等開學再回台。
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