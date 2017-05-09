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小豬看房築愛巢？被爆密會豪門媳麻衣

2017/05/09 10:46

羅志祥被直擊進出信義區豪宅，登門拜訪老友麻衣。（翻攝自IG）〔娛樂頻道／綜合報導〕「小豬」羅志祥與網紅女友周揚青穩定交往2年，多次傳出好事將近但都沒能成真，婚事備受外界關注。日前他被直擊低調赴信義區豪宅，原以為他是為將來打算來看房，結果是探訪擁有多交情的好友麻衣，同齡的兩人12前因一起主持節目結下交情，近期麻衣返台定居，小豬也不忘抽空拜訪。

麻衣與羅志祥認識多年，兩人交情甚好。（資料照，記者陳逸寬攝）《蘋果日報》報導，麻衣和小豬2005年因一同主持外景節目《歡樂一路發之生存巴士》認識，2014年麻衣閃嫁身家30億元的台塑集團長孫王泉仁後，便漸漸淡出演藝圈，兩人多年未見，今年2月麻衣才在臉書透露新居落成，小豬也在最近登門拜訪。小豬以一身輕便打扮現身，與經紀人小霜等人一起抵達位於信義區台北101旁的豪宅，據悉，該豪宅總價約近3億元，一行人約1小時後才離開。對於被拍到進出豪宅，小豬經紀公司回應：「小豬是去和麻衣敘舊，不是看房子，謝謝關心。」

麻衣與台塑集團長孫王泉仁婚後育有一子，目前定居於台北信義區豪宅。（翻攝自臉書）

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