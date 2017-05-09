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朴寶劍主角讓賢 系上畢業公演選擇當...

2017/05/09 11:03

朴寶劍將以工作人員身分參加系上畢業公演。（翻攝自韓網）〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓人氣男星朴寶劍憑著《請回答1988》及《雲畫的月光》躋身一線男星，不過年僅23歲的他還擁有大學生的身分，必須把學業完成，因此在結束《雲》劇後，就先暫緩工作，回到校園專注於學業上，並積極參與系上活動，近日宣布將參加電影音樂劇系的畢業公演，經紀公司也證實此消息。

據《韓星網》報導，經紀公司透露，朴寶劍將會在明知大學電影音樂劇系的畢業公演《HAIR SPRAY》上，擔任工作人員的角色，雖沒有參加演出，也能為系上盡一份心力，順利的話將在今年畢業，並在下半年帶著新作品回歸螢光幕。

朴寶劍回歸校園當大學生，低調又認真。（翻攝自網路）

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