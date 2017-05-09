（影音）李千娜唱《通靈》催淚神曲 拯救失戀男女

李千娜演唱劇中插曲，撼動人心。（翻攝自李千娜臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕李千娜在《通靈少女》中飾演遇上了仙姑謝雅真後，決定面對內心的脆弱的Alice一角，除此之外，她還唱了劇中插曲《不曾回來過》。李千娜7日在臉書透露，許多失戀的網友表示：「聽到《不曾回來過》這首歌救了他們。」讓她相當心疼。

李千娜在臉書表示：「已經好多個朋友私訊我，說他跟另一半分手，是因為聽到『不曾回來過』這首歌救了他們，讓他們平靜。」她認為自己身為一位歌手，能夠透過歌聲鼓勵、影響別人，是一件令她相當感動的事，最後她也不忘感謝陪伴她的歌迷們，「謝謝你們需要我」。目前《不曾回來過》榮登iTunes單曲榜冠軍，李千娜也將於13日所舉辦的「讚聲演唱會」上，演唱這首催淚神曲。

李千娜臉書全文。（翻攝自李千娜臉書）

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