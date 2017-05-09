新歡？蕭亞軒分手1個月 揪眼鏡潮男挑家具
2017/05/09 09:44
蕭亞軒近日被拍到和1名眼鏡潮男一起逛精品廚具。（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕37歲小天后Elva蕭亞軒情史豐富卻坎坷，上月初和小13歲高球選手男友陳樺分手，她忙著和姊妹淘李晶晶爬山療傷，也正在準備新專輯，日子過得挺充實，日前還被拍到和一名戴眼鏡的年輕潮男一起逛精品廚具店，隨後再到信義微風和友人聚餐，單身時光過得愜意。
據《蘋果日報》報導，日前目擊到Elva的座車停在德國精品廚具店前，她和一名帶著眼鏡、帽子的年輕男子走在一起，Elva穿著綠色上衣，肩上披著黑色西裝外套，十分有老闆的氣勢，她邊看型錄邊聽3名店員講解，眼鏡男不時參與話題，有說有笑，令人懷疑起2人的關係，是否是新對象？蕭亞軒經紀公司表示，該男是她的品牌Carry Me的設計師，並未明說2人關係，當天是為新家挑家具。
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