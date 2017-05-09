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英跳水金童祕婚大20歲編劇男 甜蜜婚禮浪漫曝光

2017/05/09 08:31

湯姆戴利（左）和男友布萊克恩在豪華古堡完婚，接受親朋好友祝福。（翻攝自新浪娛樂微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕22歲英國跳水選手湯姆戴利（Tom Daley）上週六和年長他20歲、交往多年的男友、美籍奧斯卡金像獎編劇布萊克（Dustin LanceBlack），在英國豪華古堡完婚，2人在婚禮重現電影《羅密歐與茱麗葉》浪漫情景，婚宴美照也甜蜜呈現在粉絲面前。

2人手牽手站在古橋上深情對望，畫面唯美動人。（翻攝自新浪娛樂微博）

據英國媒體報導，湯姆戴利和布萊克為了這場婚禮精心打扮，當天戴利身穿酒紅色西裝，與丈夫布萊克十指緊扣，在古堡婚禮現場接受各方好友祝福；最後，2人還手牽手站在古橋上深情對望，畫面唯美動人。

湯姆戴利（左）時常在IG秀出和男友布萊克恩愛吃飯照片。（翻攝自湯姆戴利IG）

戴利是在2013年公開出櫃，2015年10月宣布與布萊克訂婚，2人交往以來感情甜蜜，連戴利征戰2016年里約奧運時，布萊克也愛相隨；布萊克曾以電影《自由大道》（Milk）獲得2008年奧斯卡最佳原創劇本獎，在美國影壇小有名氣。

2人交往以來感情甜蜜。（翻攝自湯姆戴利IG）

戴利外型俊俏、身材健美。（翻攝自湯姆戴利IG）

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