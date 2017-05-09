網傳南韓將翻拍《房思琪》 女主角點名「她們」

才女作家林奕含的遺作《房思琪的初戀樂園》受到外界關注。（合成圖，翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕才女作家林奕含自縊身亡，震驚各界，她生前的所寫的《房思琪的初戀樂園》一書也受到關注，補教狼師的誘姦風波更掀起不小話題。PTT更昨傳出南韓想將《房思琪》翻拍成電影的消息，該名PO文網友透露，南韓某電影工作室請他朋友幫忙打聽故事改編版權，疑有意翻拍成電影。

有網友在PTT上PO文，傳出南韓疑有意將《房思琪的初戀樂園》翻拍成電影。（翻攝自PTT）據網友在PTT八卦版發文指出，南韓某電影工作室請他的朋友探聽《房思琪》一書的電影改編權，消息一出也引來大批網友回應，有人表示南韓擅長拍揭發社會陰暗面、寫實類型的電影，首推知名導演朴贊郁執導，女主角更直接點名IU、秀智等人擔任，引發熱烈討論。而發文的該名網友更驚訝表示，沒想到該事件竟已傳至南韓，感嘆現今傳播媒體的流傳速度之快。不過，目前尚未有南韓媒體證實該消息。

網友力推氣質清新的IU擔任女主角。（合成圖，翻攝自IG）

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