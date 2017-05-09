蔡康永變臉 片場一句話逼哭小S
2017/05/09 09:26
蔡康永在片場引導小S拍哭戲。（翻攝自蔡康永的B-162星球微博）
〔娛樂頻道／綜合報導］蔡康永與「小S」徐熙娣合作多年《康熙來了》，感情、默契好得沒話說，蔡康永還曾寫信說明為小S拍片就是「我愛你的方式」，如今蔡康永所執導的電影《吃吃的愛》即將上映，拍戲過程小S曾遇到哭戲哭不出來，蔡康永幾句話就讓她瞬間爆哭。
執導中的蔡康永一改在節目上與小S玩鬧的模樣，表情相當冷靜嚴肅，時而雙手合十或閉眼思考，某次拍哭戲，小S始終醖釀不到蔡康永想要的感覺，於是蔡康永面無表情的對小S分析這段戲的情緒點，讓小S當場淚崩，而蔡康永則冷靜的說了句：「你可以的。」隨即回到監視器前，與之前溫情寫情書表白小S的模樣截然不同，不難看出他希望以專業的態度，讓觀眾看到最好的鏡頭。
蔡康永在片場表現出專業、認真的態度。（翻攝自蔡康永的B-162星球微博）
相關新聞
- 蔡康永告白小S 「這就是我愛妳的方式」
- 林志玲在搞「什麼鬼」！就連柴智屏忍不住發問了
- 母親節暖心禮 媽媽只要這兩樣
- 蔡康永新片完成了！ 小S爆嗆林志玲fxxking婊
- 蔡康永讚志玲比較好 被虧小S生氣了
- 名模王心恬 完美巧搭鑽石
- 康熙吳宗憲同時落水 陳漢典：當然先救憲哥
- 蔡康永爆猛料！林志玲這舉動惹毛小S
- 小S扮廚娘 嗆林志玲票房毒藥
- 林志玲難得同框 小S不忘虧....
- 蔡康永爆小S林志玲拍片內幕 談新作《吃吃的愛》
- 蔡康永為「這件事」翻臉 要小S道歉
- 激像！小S模仿蔡康永 根本是雙胞胎
- 康熙睽違9個月合體 互相依偎暖爆了
- （影音）康熙合體愛最大 幫男同志求婚成功
- 語不驚人死不休！十大超敢講藝人第一名是他…
- 小S蔡康永嘴硬2天道歉 青峰救援發文平怨
- 金曲失言康熙道歉 青峰長文回應
推薦新聞