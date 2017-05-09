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蔡康永變臉 片場一句話逼哭小S

2017/05/09 09:26

蔡康永在片場引導小S拍哭戲。（翻攝自蔡康永的B-162星球微博）

〔娛樂頻道／綜合報導］蔡康永與「小S」徐熙娣合作多年《康熙來了》，感情、默契好得沒話說，蔡康永還曾寫信說明為小S拍片就是「我愛你的方式」，如今蔡康永所執導的電影《吃吃的愛》即將上映，拍戲過程小S曾遇到哭戲哭不出來，蔡康永幾句話就讓她瞬間爆哭。

執導中的蔡康永一改在節目上與小S玩鬧的模樣，表情相當冷靜嚴肅，時而雙手合十或閉眼思考，某次拍哭戲，小S始終醖釀不到蔡康永想要的感覺，於是蔡康永面無表情的對小S分析這段戲的情緒點，讓小S當場淚崩，而蔡康永則冷靜的說了句：「你可以的。」隨即回到監視器前，與之前溫情寫情書表白小S的模樣截然不同，不難看出他希望以專業的態度，讓觀眾看到最好的鏡頭。

蔡康永在片場表現出專業、認真的態度。（翻攝自蔡康永的B-162星球微博）

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