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媽媽視角？愷樂度假曬照 D奶內衣好亮

2017/05/09 09:04

愷樂近年來轉型為性感女神。（翻攝自Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕愷樂2005年以「蝴蝶姊姊」在兒童台出道，離開兒童台後積極轉型，從清純鄰家女孩，轉變成D罩杯性感女神，近年來還接下了內衣代言，大秀好身材。7日她在Instagram上PO出媽媽幫她拍的照片，不料她身上的內衣痕卻意外成為亮點。

愷樂7日在Instagram上PO出與家人出遊的照片，照片中她穿著粉色T恤，下半身搭配斜扣短裙，露出細長美腿，她還透露這是「媽媽視角」，有不少網友大讚媽媽拍照技術，卻有人發現愷樂上半身隱約透出兩道內衣痕，D罩杯胸型一覽無遺，讓不少粉絲留言表示：「衣服遮不住了」、「超美」、「這張照片的男生視角應該不用我說了」。

愷樂照片中內衣痕意外引起網友注意。（翻攝自Instagram）

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