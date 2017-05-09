妮姬米娜面惡心善 幫粉絲付學費超有愛
2017/05/09 08:57
妮姬米娜雖做風大膽，以「惡女」形象聞名，但其實心地善良。（翻攝自IG）〔娛樂頻道／綜合報導〕美國嘻哈女歌手妮姬米娜，向來敢說敢嗆、作風大膽，先前去看巴黎時裝秀時，以整顆左乳露出來的誇張造型現身，頓時成為全場焦點，不過時常做出驚人之舉、以「惡女」形象著稱的她，（Nicki Minaj）其實心地相當善良，近日她就大方替有困難的粉絲支付學費，希望對方能夠順利完成學業，且她幫助的不只1位，而是30位粉絲，善行獲得不少網友好評。
妮姬米娜日前大方支付善款，替有需要的粉絲解決生活費及學費。（翻攝自推特）據《TMZ》網站報導，前幾天有位粉絲在妮姬米娜的推特上透露，自己家境真的很困難，希望她能開支票幫忙支付學費、教材費及學生貸款，沒想到她豪爽答應，只要求提供證明文件，並希望對方以優秀成績回報，其他粉絲見狀也紛紛開口拜託，在仔細詢問用途後，最後她總共答應了30位歌迷的請求，她笑說：「我明天先去付款，看看之後戶頭裡還剩多少錢。我會在1、2個月內再做一次這樣的活動。」目前她分別已轉帳300到6000美元（約合9120到18.2台幣）不等的善款，愛心令人敬佩。
妮姬米娜日前大方支付善款，替有需要的粉絲解決生活費及學費。（翻攝自推特）
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