限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

妮姬米娜面惡心善 幫粉絲付學費超有愛

2017/05/09 08:57

妮姬米娜雖做風大膽，以「惡女」形象聞名，但其實心地善良。（翻攝自IG）〔娛樂頻道／綜合報導〕美國嘻哈女歌手妮姬米娜，向來敢說敢嗆、作風大膽，先前去看巴黎時裝秀時，以整顆左乳露出來的誇張造型現身，頓時成為全場焦點，不過時常做出驚人之舉、以「惡女」形象著稱的她，（Nicki Minaj）其實心地相當善良，近日她就大方替有困難的粉絲支付學費，希望對方能夠順利完成學業，且她幫助的不只1位，而是30位粉絲，善行獲得不少網友好評。

妮姬米娜日前大方支付善款，替有需要的粉絲解決生活費及學費。（翻攝自推特）據《TMZ》網站報導，前幾天有位粉絲在妮姬米娜的推特上透露，自己家境真的很困難，希望她能開支票幫忙支付學費、教材費及學生貸款，沒想到她豪爽答應，只要求提供證明文件，並希望對方以優秀成績回報，其他粉絲見狀也紛紛開口拜託，在仔細詢問用途後，最後她總共答應了30位歌迷的請求，她笑說：「我明天先去付款，看看之後戶頭裡還剩多少錢。我會在1、2個月內再做一次這樣的活動。」目前她分別已轉帳300到6000美元（約合9120到18.2台幣）不等的善款，愛心令人敬佩。

 妮姬米娜日前大方支付善款，替有需要的粉絲解決生活費及學費。（翻攝自推特）

相關新聞

推薦新聞
林奕含父親一句話 全台灣人心碎哭了 林奕含父親一句話 全台灣人心碎哭了
2017/05/09 07:58
（獨家）李珮菁驚爆離婚內幕 前夫偷吃趙少康弟弟前妻 （獨家）李珮菁驚爆離婚內幕 前夫偷吃趙少康弟弟前妻
2017/05/09 07:45
濱崎步被爆手頭緊 驚傳賣2.7億豪宅求現 濱崎步被爆手頭緊 驚傳賣2.7億豪宅求現
2017/05/09 06:46
師姊變小三！李珮菁淚崩 爆前夫修佛偷吃8年 師姊變小三！李珮菁淚崩 爆前夫修佛偷吃8年
2017/05/09 07:38
《空姐忙什麼》爆紅 菜鳥空姐空少個個有來頭 《空姐忙什麼》爆紅 菜鳥空姐空少個個有來頭
2017/05/09 08:09
李珮菁抖前夫後悔急救 「為什麼不早點死？」 李珮菁抖前夫後悔急救 「為什麼不早點死？」
2017/05/09 07:41
相隔5年再戰金曲獎 五月天行事曆已空出這天 相隔5年再戰金曲獎 五月天行事曆已空出這天
2017/05/09 07:47
林韋君幽閉恐懼症發作 衝雪隧受困2hr崩潰 林韋君幽閉恐懼症發作 衝雪隧受困2hr崩潰
2017/05/09 07:02
TWICE穿越到《鬼怪》加拿大餐廳 子瑜竟打爆XX TWICE穿越到《鬼怪》加拿大餐廳 子瑜竟打爆XX
2017/05/09 07:51
身價4年暴漲100倍 片酬破4億元是「他」 身價4年暴漲100倍 片酬破4億元是「他」
2017/05/09 07:51
瓊瑤再婚滿39年 無悔追愛這樣看小三 瓊瑤再婚滿39年 無悔追愛這樣看小三
2017/05/09 07:10
超模女友屁屁太辣 C羅盯著看快要.... 超模女友屁屁太辣 C羅盯著看快要....
2017/05/09 08:38
扮演《天龍八部》段譽走紅 58歲湯鎮業現在長這樣 扮演《天龍八部》段譽走紅 58歲湯鎮業現在長這樣
2017/05/09 09:01
劉在錫成魔咒？車仁表自爆有心結 劉在錫成魔咒？車仁表自爆有心結
2017/05/09 07:19
媽媽視角？愷樂度假曬照 D奶內衣好亮 媽媽視角？愷樂度假曬照 D奶內衣好亮
2017/05/09 09:04
英跳水金童祕婚大20歲編劇男 甜蜜婚禮浪漫曝光 英跳水金童祕婚大20歲編劇男 甜蜜婚禮浪漫曝光
2017/05/09 08:31
妮姬米娜面惡心善 幫粉絲付學費超有愛 妮姬米娜面惡心善 幫粉絲付學費超有愛
2017/05/09 08:57
許維恩曝曾遇性騷 遭人跟蹤硬摸 許維恩曝曾遇性騷 遭人跟蹤硬摸
2017/05/09 06:00
蔡康永變臉 片場一句話逼哭小S 蔡康永變臉 片場一句話逼哭小S
2017/05/09 09:26
韓練習生約炮未成年少女 何珉浩被開除閃退101 韓練習生約炮未成年少女 何珉浩被開除閃退101
2017/05/09 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.