林奕含父親一句話 全台灣人心碎哭了

林奕含（翻攝自臉書）〔記者曾德蓉／台北報導〕才女作家林奕含自縊身亡，她的父母日前三度發表聲明，驚爆另有3名女學生受害，其中還有人遭黑道強拍裸照，最後沉痛呼籲「不要再有下一個房思琪」；三立《新台灣加油》昨探討事件真相，主持人廖筱君更在節目中透露，曾和林奕含父親通話，心情非常沉重。

廖筱君說，當她和林奕含父親通話過程中，印象非常深刻，「他說筱君妳知道嗎？我幾乎要崩潰，可是我不能夠崩潰，他講的，我相信他的淚水，是不斷的流的，而且是流不止的。他說我不能崩潰，因為我還要保護活著的人。妳看到我女兒已經輕生了，我都受到這麼大的壓力，可以想見，這個事情爆發當時，她的壓力有多大？」

三立主播廖筱君。（三立提供）廖筱君最後更質疑，「我們的檢、警雙方，現在還可以如此，不立即傳喚陳星嗎？讓陳星到目前為止，透過不同人士繼續放話嗎？」

資深媒體人周玉蔻則在節目中分析，林奕含出書、甚至最後自縊身亡，「跟鄭南榕先生的自焚案件，在歷史上是很類似的；就算她站出來，她可能也粉身碎骨，在這個情況之下，如果林奕含的父母不夠堅強，其實最後會不了了之。」

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