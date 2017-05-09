限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

林奕含父親一句話 全台灣人心碎哭了

2017/05/09 07:58

林奕含（翻攝自臉書）〔記者曾德蓉／台北報導〕才女作家林奕含自縊身亡，她的父母日前三度發表聲明，驚爆另有3名女學生受害，其中還有人遭黑道強拍裸照，最後沉痛呼籲「不要再有下一個房思琪」；三立《新台灣加油》昨探討事件真相，主持人廖筱君更在節目中透露，曾和林奕含父親通話，心情非常沉重。

廖筱君說，當她和林奕含父親通話過程中，印象非常深刻，「他說筱君妳知道嗎？我幾乎要崩潰，可是我不能夠崩潰，他講的，我相信他的淚水，是不斷的流的，而且是流不止的。他說我不能崩潰，因為我還要保護活著的人。妳看到我女兒已經輕生了，我都受到這麼大的壓力，可以想見，這個事情爆發當時，她的壓力有多大？」

三立主播廖筱君。（三立提供）廖筱君最後更質疑，「我們的檢、警雙方，現在還可以如此，不立即傳喚陳星嗎？讓陳星到目前為止，透過不同人士繼續放話嗎？」

資深媒體人周玉蔻則在節目中分析，林奕含出書、甚至最後自縊身亡，「跟鄭南榕先生的自焚案件，在歷史上是很類似的；就算她站出來，她可能也粉身碎骨，在這個情況之下，如果林奕含的父母不夠堅強，其實最後會不了了之

★☆自由電子報關心您☆★

自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995

張老師專線：1980

推薦新聞
豬哥亮病歷疑外洩 台大駁懲處30餘名醫護 豬哥亮病歷疑外洩 台大駁懲處30餘名醫護
2017/05/08 22:56
童仲彥「有情有義」撇鬧翻邱主任 讚她和劉毅做愛心 童仲彥「有情有義」撇鬧翻邱主任 讚她和劉毅做愛心
2017/05/08 22:45
男星渾渾噩噩度日 一場車禍賠光積蓄 男星渾渾噩噩度日 一場車禍賠光積蓄
2017/05/09 06:31
林奕含父親一句話 全台灣人心碎哭了 林奕含父親一句話 全台灣人心碎哭了
2017/05/09 07:58
濱崎步被爆手頭緊 驚傳賣2.7億豪宅求現 濱崎步被爆手頭緊 驚傳賣2.7億豪宅求現
2017/05/09 06:46
師姊變小三！李珮菁淚崩 前夫修佛偷吃8年 師姊變小三！李珮菁淚崩 前夫修佛偷吃8年
2017/05/09 07:38
（獨家）李珮菁驚爆離婚內幕 前夫偷吃趙少康弟弟前妻 （獨家）李珮菁驚爆離婚內幕 前夫偷吃趙少康弟弟前妻
2017/05/09 07:45
林韋君幽閉恐懼症發作 衝雪隧受困2hr崩潰 林韋君幽閉恐懼症發作 衝雪隧受困2hr崩潰
2017/05/09 07:02
「1周最少4次」關之琳55歲凍齡 自曝保養靠XX 「1周最少4次」關之琳55歲凍齡 自曝保養靠XX
2017/05/09 07:13
相隔5年再戰金曲獎 五月天行事曆已空出這天 相隔5年再戰金曲獎 五月天行事曆已空出這天
2017/05/09 07:47
身價4年暴漲100倍 片酬破4億元是「他」 身價4年暴漲100倍 片酬破4億元是「他」
2017/05/09 07:51
TWICE穿越到《鬼怪》加拿大餐廳 子瑜竟打爆XX TWICE穿越到《鬼怪》加拿大餐廳 子瑜竟打爆XX
2017/05/09 07:51
《空姐忙什麼》爆紅 菜鳥空姐空少個個有來頭 《空姐忙什麼》爆紅 菜鳥空姐空少個個有來頭
2017/05/09 08:09
葉啟田亡母託夢 做了這兩件事有洋蔥 葉啟田亡母託夢 做了這兩件事有洋蔥
2017/05/09 07:24
豬哥亮病房靜悄悄 不速之客驚動護士 豬哥亮病房靜悄悄 不速之客驚動護士
2017/05/09 06:00
日本女團出奇招攬客 掏27元就能熊抱偶像 日本女團出奇招攬客 掏27元就能熊抱偶像
2017/05/09 07:16
電影無端被「染毒」 港教父級導演急發聲明 電影無端被「染毒」 港教父級導演急發聲明
2017/05/09 07:06
許維恩曝曾遇性騷 遭人跟蹤硬摸 許維恩曝曾遇性騷 遭人跟蹤硬摸
2017/05/09 06:00
韓練習生約炮未成年少女 何珉浩被開除閃退101 韓練習生約炮未成年少女 何珉浩被開除閃退101
2017/05/09 06:00
《冰與火之歌》養大洋蔥騎士胃口 好萊塢英雄閃邊 《冰與火之歌》養大洋蔥騎士胃口 好萊塢英雄閃邊
2017/05/09 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.