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TWICE穿越到《鬼怪》加拿大餐廳 子瑜竟打爆XX

2017/05/09 07:51

TWICE 15日將推出新專輯《SIGNAL》。（翻攝自網路）〔記者粘湘婉／綜合報導〕南韓人氣女團「TWICE」出道1年半，推出3張音樂作品銷量高達67.5萬張，清新氣質迅速擄獲大批粉絲。該團15日將推出新專輯《SIGNAL》，近日9名成員第一波個人宣傳照曝光，大走「貴族學院風」，在宮廷風房間中展現超能力，台籍成員子瑜更化身「大力女子」，打爆桌子，讓人印象深刻。然而，日前有眼尖網友發現，TWICE身後充滿復古風情的拍攝地，原來就是夯劇《鬼怪》中的加拿大餐廳，笑稱：「原來TWICE也發揮超能力，穿越到加拿大了。」

子瑜在TWICE 新專輯《SIGNAL》中化身大力女子。（翻攝自網路）「TWICE」新專輯宣傳照拍攝地點，位於南韓京畿道坡州的ZINO CAFÉ，距離首爾約1個半小時車程。該地也是夯劇《鬼怪》中孔劉帶著金高恩穿越時空，來到加拿大用餐的取景地，18世紀英倫風裝潢，挑高華麗燈飾，充滿異國風情成為劇組熱愛的拍攝景點，韓劇《繼承者們》也曾到ZINO CAFÉ取景。值得一提的是，該地在韓劇中常是以餐廳、豪門家族聚餐地方式呈現，但實際上卻是巧克力飲品店，提供各類咖啡及蛋糕等餐點。

此外，「TWICE」人氣紅不讓，9位成員活動也跟著滿檔，該團15日在韓發行新專輯《SIGNAL》，6月17日、18日在首爾舉辦演唱會，同月也將正式進軍日本樂壇出道，未來勢必日、韓兩地跑，也讓不少粉絲紛紛向經紀公司喊話，希望別讓9位成員累壞，讓她們有足夠時間好好休息。

《鬼怪》中孔劉、金高恩穿越到加拿大用餐，拍攝地其實位於南韓。（翻攝自網路）TWICE、夯劇《鬼怪》都曾到南韓京畿道坡州的ZINO CAFÉ取景。（翻攝自韓網）南韓京畿道坡州的ZINO CAFÉ英倫風裝潢充滿異國風情，常成為拍攝景點。（翻攝自韓網）

坡州 Zino Chocolate Cafe（지노）

地址：京畿道坡州市炭縣面大同里 94-5（新五里路 211-31）

交通資訊：

合井站（238、622）2號口搭乘2200號巴士，在「Heyri1號Gate（헤이리1번게이트）」站下車後到對面轉乘036號巴士，在「蚯蚓農場（지렁이농장）」站下車後步行500公尺。

營業時間： 12:00~19:00，周一公休

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